Виплати для військових - усі виплати на вирішення соціально-побутових питань

Гроші для військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Українські військові мають право на отримання допомоги для вирішення власних соціально-побутових питань. Розмір виплат дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на виплати для вирішення власних соціально-побутових питань.

Ця матеріальна допомога виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення.

Коли військовим надаються гроші на вирішення соціально-побутових питань

Підставами для надання допомоги для вирішення соціально-побутових питань є ціла низка випадків.

Це, зокрема, такі випадки, як:

смерть дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця;

поранення, контузія, інвалідність внаслідок поранення чи контузії;

порушення стану військовослужбовця і низка різних хвороб;

протезування, трансплантація органів тощо.

Нагадаємо, ми раніше писали про три види додаткової винагороди для українських військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про повний список додаткових виплат у Збройних силах України.