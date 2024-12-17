Виплати для військових - усі виплати на вирішення соціально-побутових питань

Виплати для вирішення соціально-побутових питань — що відомо
Українські військові мають право на отримання допомоги для вирішення власних соціально-побутових питань. Розмір виплат дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Соціально-побутові виплати в ЗСУ
Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право на виплати для вирішення власних соціально-побутових питань.
Ця матеріальна допомога виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення.
Коли військовим надаються гроші на вирішення соціально-побутових питань
Підставами для надання допомоги для вирішення соціально-побутових питань є ціла низка випадків.
Це, зокрема, такі випадки, як:
- смерть дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця;
- поранення, контузія, інвалідність внаслідок поранення чи контузії;
- порушення стану військовослужбовця і низка різних хвороб;
- протезування, трансплантація органів тощо.
Нагадаємо, ми раніше писали про три види додаткової винагороди для українських військовослужбовців.
Додамо, ми повідомляли про повний список додаткових виплат у Збройних силах України.
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