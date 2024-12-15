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Три види додаткової винагороди солдатам — що відомо

15 грудня 2024 06:08
Володимир Миленко - журналіст
Додаткова винагорода військовим - усі види додаткової винагороди
Грошова винагорода для українських військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Володимир Миленко - журналіст

Крім основного та додаткового грошового забезпечення частина військовослужбовців отримуються ще й винагороду розміром від 30 до 100 тисяч гривень на місяць. Ці кошти нараховуються військовослужбовцям, які беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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За що нараховується додаткова винагорода

Для військовослужбовців Збройних сил України на період дії воєнного стану нараховується додаткова винагорода за виконання бойових чи спеціальних завдань із захисту незалежності та територіальної цілісності України.

Ця винагорода поділяється на три різні рівні, які залежать від складності завдань.

Від 30 до 100 тисяч

Найменшою є винагорода розміром 30 тисяч гривень. Вона нараховується військовослужбовцю тоді, коли він займається розмінуванням території за межами району бойових дій чи виконує завдання із протиповітряної оборони чи наземного прикриття об’єктів критичної інфраструктури. Також ця винагорода нараховується тим військовим, які займаються забезпеченням бойових частин.

Винагорода розміром 50 тисяч гривень нараховується військовослужбовцям, які служать на театрі воєнних дій у складі штабів та інших органів управління військами, чи здійснюють оперативне управління бойовими підрозділами.

Найвища винагорода, розміром 100 тисяч гривень, нараховується за безпосередню участь у бойових діях на лінії фронту чи на окупованій Росією території / на території країни-агресора.

Нагадаємо, ми раніше писали про основні види виплат для військових і від чого вони залежать.

Додамо, ми повідомляли про повний список додаткових виплат, які надаються військовослужбовцям.

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17:33 Пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру до Львова — фото

17:29 У ЗСУ показали удари по росіянах на Курщині — вражаюче відео

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

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