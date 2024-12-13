Виплати для військових - список додаткових виплат

Гроші для військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Додаткові виплати для військовослужбовців відрізняються систематичністю. Ті додаткові виплати, які виплачуються регулярно — називаються щомісячними, також є і одноразові виплати, зокрема, при укладанні першого контракту, на оздоровлення чи під час звільнення зі Збройних сил України.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Щомісячні виплати

Додаткові виплати поділяються на ті, які виплачуються щомісячно, та одноразові.

До щомісячних виплат зараховують:

підвищення посадового окладу — для військових, які служать в горах чи на острові Зміїний;

різноманітні надбавки;

доплати — за науковий ступінь чи вчене звання;

винагороди та премії.

Одноразові виплати

До одноразових виплат зараховують винагороди та допомогу.

Одноразова допомога може надаватися військовим під час укладення першого контракту, на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових проблем та у разі звільнення з лав ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про основні види виплат в Збройних силах України.

Також ми повідомляли про різницю між основними і додатковими виплатами для військовослужбовців.