Виплати для військових - список додаткових виплат

Додаткові виплати в ЗСУ — повний список
Додаткові виплати для військовослужбовців відрізняються систематичністю. Ті додаткові виплати, які виплачуються регулярно — називаються щомісячними, також є і одноразові виплати, зокрема, при укладанні першого контракту, на оздоровлення чи під час звільнення зі Збройних сил України.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Щомісячні виплати
Додаткові виплати поділяються на ті, які виплачуються щомісячно, та одноразові.
До щомісячних виплат зараховують:
- підвищення посадового окладу — для військових, які служать в горах чи на острові Зміїний;
- різноманітні надбавки;
- доплати — за науковий ступінь чи вчене звання;
- винагороди та премії.
Одноразові виплати
До одноразових виплат зараховують винагороди та допомогу.
Одноразова допомога може надаватися військовим під час укладення першого контракту, на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових проблем та у разі звільнення з лав ЗСУ.
Нагадаємо, ми раніше писали про основні види виплат в Збройних силах України.
Також ми повідомляли про різницю між основними і додатковими виплатами для військовослужбовців.
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