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Додаткові виплати в ЗСУ — повний список

13 грудня 2024 07:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати для військових - список додаткових виплат
Гроші для військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Додаткові виплати для військовослужбовців відрізняються систематичністю. Ті додаткові виплати, які виплачуються регулярно — називаються щомісячними, також є і одноразові виплати, зокрема, при укладанні першого контракту, на оздоровлення чи під час звільнення зі Збройних сил України.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Щомісячні виплати

Додаткові виплати  поділяються на ті, які виплачуються щомісячно, та одноразові.

До щомісячних виплат зараховують:

  • підвищення посадового окладу — для військових, які служать в горах чи на острові Зміїний;
  • різноманітні надбавки;
  • доплати — за науковий ступінь чи вчене звання;
  • винагороди та премії.

Одноразові виплати

До одноразових виплат зараховують винагороди та допомогу.

Одноразова допомога може надаватися військовим під час укладення першого контракту, на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових проблем та у разі звільнення з лав ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про основні види виплат в Збройних силах України.

Також ми повідомляли про різницю між основними і додатковими виплатами для військовослужбовців.

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