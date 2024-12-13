Выплаты для военных - список дополнительных выплат

Деньги для военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дополнительные выплаты для военнослужащих отличаются систематичностью. Дополнительные выплаты, которые выплачиваются регулярно — называются ежемесячными, также есть и единовременные выплаты, в частности, при заключении первого контракта, на оздоровление или во время увольнения из Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Ежемесячные выплаты

Дополнительные выплаты делятся на выплачиваемые ежемесячно и единовременные.

К ежемесячным выплатам относят:

повышение должностного оклада — для военных, служащих в горах или на острове Змеиный;

всевозможные надбавки;

доплаты — за степень или ученое звание;

вознаграждения и премии.

Единовременные выплаты

К единовременным выплатам относят вознаграждения и помощь.

Единовременное пособие может предоставляться военным при заключении первого контракта, на оздоровление, для решения социально-бытовых проблем и в случае освобождения из рядов ВСУ.

Напомним, мы ранее писали об основных видах выплат в Вооруженных Силах Украины.

Также мы сообщали о разнице между основными и дополнительными выплатами для военнослужащих.