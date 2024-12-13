Выплаты для военных - список дополнительных выплат

Дополнительные выплаты в ВСУ — полный список
Дополнительные выплаты для военнослужащих отличаются систематичностью. Дополнительные выплаты, которые выплачиваются регулярно — называются ежемесячными, также есть и единовременные выплаты, в частности, при заключении первого контракта, на оздоровление или во время увольнения из Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Ежемесячные выплаты
Дополнительные выплаты делятся на выплачиваемые ежемесячно и единовременные.
К ежемесячным выплатам относят:
- повышение должностного оклада — для военных, служащих в горах или на острове Змеиный;
- всевозможные надбавки;
- доплаты — за степень или ученое звание;
- вознаграждения и премии.
Единовременные выплаты
К единовременным выплатам относят вознаграждения и помощь.
Единовременное пособие может предоставляться военным при заключении первого контракта, на оздоровление, для решения социально-бытовых проблем и в случае освобождения из рядов ВСУ.
Напомним, мы ранее писали об основных видах выплат в Вооруженных Силах Украины.
Также мы сообщали о разнице между основными и дополнительными выплатами для военнослужащих.
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