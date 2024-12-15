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Три вида дополнительного вознаграждения солдатам — что известно

15 декабря 2024 06:08
Владимир Мыленко - журналист
Владимир Мыленко
журналист
Дополнительное вознаграждение военным - все виды дополнительного вознаграждения
Денежное вознаграждение для украинских военных. Фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов
Владимир Мыленко - журналист
Владимир Мыленко
журналист

Кроме основного и дополнительного денежного довольствия часть военнослужащих получают еще и вознаграждение в размере от 30 до 100 тысяч гривен в месяц. Эти средства начисляются военнослужащим, принимающим участие в защите независимости и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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За что начисляется дополнительное вознаграждение

Для военнослужащих Вооруженных сил Украины на период действия военного положения начисляется дополнительное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач защиты независимости и территориальной целостности Украины.

Это вознаграждение делится на три разных уровня, которые зависят от сложности задач.

От 30 до 100 тысяч

Наименьшим является вознаграждение в размере 30 тысяч гривен. Оно начисляется военнослужащему тогда, когда он занимается разминированием территории за пределами района боевых действий или выполняет задачи по противовоздушной обороне или наземному прикрытию объектов критической инфраструктуры. Также это вознаграждение начисляется тем военным, которые занимаются обеспечением боевых частей.

Вознаграждение в размере 50 тысяч гривен начисляется военнослужащим, которые служат на театре военных действий в составе штабов и других органов управления войсками, или осуществляют оперативное управление боевыми подразделениями.

Наивысшее вознаграждение, размером 100 тысяч гривен, начисляется непосредственное участие в боевых действиях на линии фронта или на оккупированной Россией территории/на территории страны-агрессора.

Напомним, мы ранее писали об основных видах выплат для военных и от чего они зависят.

Добавим, мы сообщали о полном списке дополнительных выплат, предоставляемых военнослужащим.

выплаты ВСУ военные учасник боевых действий военнослужащие

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