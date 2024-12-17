Выплаты для военных – все выплаты на решение социально-бытовых вопросов

Выплаты для решения социально-бытовых вопросов — что известно
Украинские военные имеют право на получение помощи для решения собственных социально-бытовых вопросов. Размер выплат равен месячному денежному обеспечению военнослужащего.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Социально-бытовые выплаты в ВСУ
Военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на выплаты для решения собственных социально-бытовых вопросов.
Эта материальная помощь выплачивается в размере месячного денежного довольствия.
Когда военным предоставляются деньги на решение социально-бытовых вопросов
Основанием для оказания помощи для решения социально-бытовых вопросов есть целый ряд случаев.
Это, в частности, такие случаи, как:
- смерть жены (супруга), детей и родителей военнослужащего;
- ранение, контузия, инвалидность в результате ранения или контузии;
- нарушение состояния военнослужащего и ряд разных болезней;
- протезирование, трансплантация органов и т.д.
Напомним, мы ранее писали о трех видах дополнительного вознаграждения для украинских военнослужащих.
Добавим, мы сообщали о полном списке дополнительных выплат в Вооруженных Силах Украины.
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