Выплаты для военных – все выплаты на решение социально-бытовых вопросов

Деньги для военного. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Украинские военные имеют право на получение помощи для решения собственных социально-бытовых вопросов. Размер выплат равен месячному денежному обеспечению военнослужащего.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на выплаты для решения собственных социально-бытовых вопросов.

Эта материальная помощь выплачивается в размере месячного денежного довольствия.

Когда военным предоставляются деньги на решение социально-бытовых вопросов

Основанием для оказания помощи для решения социально-бытовых вопросов есть целый ряд случаев.

Это, в частности, такие случаи, как:

смерть жены (супруга), детей и родителей военнослужащего;

ранение, контузия, инвалидность в результате ранения или контузии;

нарушение состояния военнослужащего и ряд разных болезней;

протезирование, трансплантация органов и т.д.

Напомним, мы ранее писали о трех видах дополнительного вознаграждения для украинских военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о полном списке дополнительных выплат в Вооруженных Силах Украины.