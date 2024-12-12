Виплати військовослужбловцям - все про основні види грошового забезпечення

Основні виплати для військових — від чого вони залежать
Основні грошові виплати для військовослужбовців ЗСУ поділяються на посадовий оклад, оклад за званням та надбавку за вислугу років. Ці виплати залежать від займаної посади, присвоєного звання та терміну служби в армії.
Про це повідомляла пресслужба Міністерства оборони України.
Основні види виплат
До основних виплат, які надаються військовослужбовцям, зараховують посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років.
Розмір посадового окладу залежить від того, яку посаду займає в армії той чи інший військовослужбовець.
Чим вищою є посада, тим вищим буде і посадовий оклад. Він визначає і загальний базовий рівень грошового забезпечення.
Від чого залежать оклади і надбавка
Оклад за військовим званням не залежить від посади — на його розмір впливає звання, яке присвоєне військовослужбовцю.
А надбавка за вислугу років нараховується після того, як військовослужбовець прослужить певну кількість років. Так, для тих військових, які прослужили 1 рік — надбавка становить 5% від окладів, а після 25 років служби надбавка зростає до 50%.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, від чого залежить розмір виплат військовослужбовця.
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