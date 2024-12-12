Виплати військовослужбловцям - все про основні види грошового забезпечення

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: pasichna-tg.gov.ua

Основні грошові виплати для військовослужбовців ЗСУ поділяються на посадовий оклад, оклад за званням та надбавку за вислугу років. Ці виплати залежать від займаної посади, присвоєного звання та терміну служби в армії.

Про це повідомляла пресслужба Міністерства оборони України.

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Основні види виплат

До основних виплат, які надаються військовослужбовцям, зараховують посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років.

Розмір посадового окладу залежить від того, яку посаду займає в армії той чи інший військовослужбовець.

Чим вищою є посада, тим вищим буде і посадовий оклад. Він визначає і загальний базовий рівень грошового забезпечення.

Від чого залежать оклади і надбавка

Оклад за військовим званням не залежить від посади — на його розмір впливає звання, яке присвоєне військовослужбовцю.

А надбавка за вислугу років нараховується після того, як військовослужбовець прослужить певну кількість років. Так, для тих військових, які прослужили 1 рік — надбавка становить 5% від окладів, а після 25 років служби надбавка зростає до 50%.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, від чого залежить розмір виплат військовослужбовця.

Також ми повідомляли про те, за яких умов військовим надають гроші на оздоровлення.