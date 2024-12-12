Выплаты военнослужащим – все об основных видах денежного довольствия

Военнослужащие ВСУ. Фото: pasichna-tg.gov.ua

Основные денежные выплаты для военнослужащих ВСУ делятся на должностной оклад, оклад по званию и надбавку за выслугу лет. Эти выплаты зависят от занимаемой должности, присвоенного звания и срока службы в армии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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К основным выплатам, предоставляемым военнослужащим, относят должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет.

Размер должностного оклада зависит от того, какую должность занимает в армии тот или иной военнослужащий.

Чем выше должность, тем выше будет и должностной оклад. Он определяет и общий базовый уровень денежного довольствия.

От чего зависят оклады и надбавка

Оклад по воинскому званию не зависит от должности — на его размер влияет звание, которое присвоено военнослужащему.

А прибавка за выслугу лет начисляется после того, как военнослужащий прослужит определенное количество лет. Так, для тех военных, которые прослужили 1 год, надбавка составляет 5% от окладов, а после 25 лет службы надбавка растет до 50%.

Напомним, мы ранее писали о том, от чего зависит размер выплат военнослужащего.

Также мы сообщали о том, при каких условиях военным предоставляют деньги на оздоровление.