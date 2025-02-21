Выплаты военным ВСУ - сроки выплаты материальной помощи

Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Один раз в год военнослужащий имеет право на получение материальной помощи для решения бытовых проблем, например, со здоровьем. Выплаты осуществляются за текущий или предыдущий год.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Помощь военному для решения бытовых вопросов

Украинские военнослужащие имеют право во время службы на получение материальной помощи для решения различных социально-бытовых вопросов.

Например, деньги выплачиваются в случае болезни военнослужащего, смерти близкого родственника и тому подобное.

Когда выплачивается матпомощь в ВСУ

Эта помощь выплачивается военнослужащим один раз в год.

Выплата осуществляется в год наступления события, которое стало причиной для начисления помощи.

Можно получить помощь и за предыдущий год, но только при условии, если в тот период по вышеупомянутой причине военнослужащий не получал выплату.

Напомним, мы ранее писали о видах выплат для решения социально-бытовых вопросов военнослужащих ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военных имеет право на помощь в 25% от зарплаты.