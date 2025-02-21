Выплаты военным ВСУ - сроки выплаты материальной помощи

Материальная помощь военным — как часто выплачивается
Один раз в год военнослужащий имеет право на получение материальной помощи для решения бытовых проблем, например, со здоровьем. Выплаты осуществляются за текущий или предыдущий год.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Помощь военному для решения бытовых вопросов
Украинские военнослужащие имеют право во время службы на получение материальной помощи для решения различных социально-бытовых вопросов.
Например, деньги выплачиваются в случае болезни военнослужащего, смерти близкого родственника и тому подобное.
Когда выплачивается матпомощь в ВСУ
Эта помощь выплачивается военнослужащим один раз в год.
Выплата осуществляется в год наступления события, которое стало причиной для начисления помощи.
Можно получить помощь и за предыдущий год, но только при условии, если в тот период по вышеупомянутой причине военнослужащий не получал выплату.
Напомним, мы ранее писали о видах выплат для решения социально-бытовых вопросов военнослужащих ВСУ.
Добавим, мы сообщали о том, кто из военных имеет право на помощь в 25% от зарплаты.
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