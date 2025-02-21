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Материальная помощь военным — как часто выплачивается

21 февраля 2025 05:29
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты военным ВСУ - сроки выплаты материальной помощи
Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Один раз в год военнослужащий имеет право на получение материальной помощи для решения бытовых проблем, например, со здоровьем. Выплаты осуществляются за текущий или предыдущий год.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Украинские военнослужащие имеют право во время службы на получение материальной помощи для решения различных социально-бытовых вопросов.

Например, деньги выплачиваются в случае болезни военнослужащего, смерти близкого родственника и тому подобное.

Когда выплачивается матпомощь в ВСУ

Эта помощь выплачивается военнослужащим один раз в год.

Выплата осуществляется в год наступления события, которое стало причиной для начисления помощи.

Можно получить помощь и за предыдущий год, но только при условии, если в тот период по вышеупомянутой причине военнослужащий не получал выплату.

Напомним, мы ранее писали о видах выплат для решения социально-бытовых вопросов военнослужащих ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военных имеет право на помощь в 25% от зарплаты.

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