Выплаты родственникам военнослужащего - выплаты семье пропавшего без вести, что нового

Украинские военнослужащие. Фото: 47-я ОМБр

Согласно изменениям в законодательстве, военнослужащие сами имеют право решить, кто получит его средства в случае исчезновения без вести или плена. Если этого решения нет, то часть денег получат родственники первой или второй очереди.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

Читайте также:

Военные решают самостоятельно

В украинском законодательстве изменились нормы оформления выплат родственникам пропавших без вести или пленных военнослужащих.

"Военные имеют право самостоятельно решать, кто из родных получит выплаты на случай их исчезновения без вести или попадания в плен, написав личное распоряжение", — пояснил юрист Евгений Корнийчук.

Родственники первой и второй очереди

В случае же, когда такого распоряжения нет, деньги распределяются между ближайшими родственниками пропавшего без вести военного.

Если он имеет родственников первой очереди, им выдается в равных долях 50% причитающегося военному денежного обеспечения.

Этими родственниками являются жена/муж, законные представители несовершеннолетних детей, дети с инвалидностью с детства или их представители и родителями военного.

Если таких родственников нет, то родственникам второй очереди выплачивается 20% от общей суммы.

Остаток сохраняется до возвращения военнослужащего, или, если его признают умершим, переходит по наследству.

Напомним, мы ранее писали о том, как часто военнослужащим выплачивается материальная помощь.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны родственникам пленных, чтобы получать выплаты.