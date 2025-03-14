Виплати для родичів загиблих чи полонених воїнів — дві черги родичів

Військовослужбовець з родиною. Фото: "Вечірній Київ"

Військовослужбовець може врегулювати питання, хто отримає його виплати у випадку полону, зникнення безвісти чи загибелі, самостійно, вказавши конкретних людей у особистому розпорядженні. Якщо ж такого розпорядження немає, в дію вступає норма законодавства про дві черги спадковості.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Або особисте розпорядження, або виплати йдуть за законом

Після змін у законодавстві військовослужбовці ЗСУ отримали право вказати у особистому розпорядженні, хто саме отримуватиме виплати у разі його полону, зникнення безвісти чи загибелі.

Якщо ж військовий такого розпорядження не написав, то виплати родині військовослужбовця здійснюються з правилами, виписаними у законодавстві.

Це, зокрема, стосується і поділу усіх близьких родичів на дві черги, які отримуватимуть відповідний відсоток від загальної суми виплат, які належали військовослужбовцю.

Хто входить до першої і другої черг

Перша черга має право на 50% від загальної суми виплат.

До першої черги належать такі особи:

дружина чи чоловік військовослужбовця;

законні представники неповнолітніх дітей (крім тих дітей, які одержують від військовослужбовця аліменти);

діти з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законні представники;

батьки (крім тих, які були позбавлені батьківських прав).

Друга черга отримує лише 20% від загальної суми — і лише за умови, якщо родичів першої черги у військового не знайшлося.

До цієї черги входять:

повнолітні діти військовослужбовця;

рідні брати чи сестри.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у процесі виплати компенсації родині зниклого безвісти військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні для оформлення виплати родині полоненого військового.