Виплати для родичів загиблих чи полонених воїнів — дві черги родичів

Виплати родичам військового — що відомо про дві черги
Військовослужбовець може врегулювати питання, хто отримає його виплати у випадку полону, зникнення безвісти чи загибелі, самостійно, вказавши конкретних людей у особистому розпорядженні. Якщо ж такого розпорядження немає, в дію вступає норма законодавства про дві черги спадковості.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Або особисте розпорядження, або виплати йдуть за законом
Після змін у законодавстві військовослужбовці ЗСУ отримали право вказати у особистому розпорядженні, хто саме отримуватиме виплати у разі його полону, зникнення безвісти чи загибелі.
Якщо ж військовий такого розпорядження не написав, то виплати родині військовослужбовця здійснюються з правилами, виписаними у законодавстві.
Це, зокрема, стосується і поділу усіх близьких родичів на дві черги, які отримуватимуть відповідний відсоток від загальної суми виплат, які належали військовослужбовцю.
Хто входить до першої і другої черг
Перша черга має право на 50% від загальної суми виплат.
До першої черги належать такі особи:
- дружина чи чоловік військовослужбовця;
- законні представники неповнолітніх дітей (крім тих дітей, які одержують від військовослужбовця аліменти);
- діти з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) або їх законні представники;
- батьки (крім тих, які були позбавлені батьківських прав).
Друга черга отримує лише 20% від загальної суми — і лише за умови, якщо родичів першої черги у військового не знайшлося.
До цієї черги входять:
- повнолітні діти військовослужбовця;
- рідні брати чи сестри.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що змінилося у процесі виплати компенсації родині зниклого безвісти військовослужбовця.
Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні для оформлення виплати родині полоненого військового.
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