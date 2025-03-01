Безвиз больше не будет гарантировать право на въезд в ЕС — что изменится для украинцев в 2025 году

Женщина проходит паспортный контроль. Фото: УНИАН

В 2025 году в Европейском Союзе планируют внедрить обновленную систему контроля на границах. Для въезда необходимо будет получить специальное разрешение и оплатить финансовый сбор.

О том, какие изменения планируют ввести страны ЕС на своих границах и касается ли это украинцев, отмечается на официальном портале ETIAS-INFO.

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С 2025 года украинцы, как и граждане других стран, не входящих в ЕС, должны будут получить разрешение на въезд в Европейской системе информации и авторизации путешествий (ETIAS). Стоимость регистрации в системе составит 7 евро.

Для подачи заявки понадобится действующий загранпаспорт. Его срок действия должен превышать три месяца после запланированного въезда, а с момента выдачи документа должно пройти не более десяти лет.

Заявители в возрасте от 18 до 70 лет обязаны будут оплатить сбор в размере 7 евро. Лица младшего или старшего возраста освобождаются от этого платежа. Процедура получения ETIAS будет включать следующие шаги:

заполнение онлайн-анкеты на официальном ресурсе или в мобильном приложении ETIAS;

оплата 7 евро и предоставление подтверждения платежа;

ожидание одобрения заявки и получения электронного подтверждения;

проверка корректности всех данных в выданном документе. В случае ошибки придется подать заявку повторно, поскольку неправильно заполненные данные могут привести к отказу во въезде.

На сайте ETIAS рекомендуют подавать заявку заблаговременно. Стандартный срок обработки составит до 96 часов, однако в случае необходимости дополнительных проверок или интервью с представителями органов ЕС процесс может затянуться до одного месяца.

На сколько будут выдавать разрешение

Как указано в инструкции, без одобренной заявки ETIAS или иного разрешения на въезд путешествие в ЕС будет невозможным. ETIAS будет действовать три года или до окончания срока действия паспорта. Он позволит находиться на территории Европейского Союза не более 90 дней в пределах 180-дневного периода.

Планируется, что система ETIAS заработает весной 2025 года. В течение первых 3-6 месяцев после запуска будет действовать переходный период, когда получение разрешения будет необязательным.

Ранее мы писали, что из-за широкомасштабной агрессии многие граждане Украины были вынуждены покинуть родину. Многие из них путешествуют вместе с домашними любимцами, поэтому пересекают границу с животными. Однако сейчас снова действуют требования по их перевозке, поскольку ранее введенный упрощенный порядок больше не применяется.

Также мы рассказывали, что Польша, которая является одним из ближайших к Украине европейских государств, приютила значительное количество вынужденных переселенцев и остается важным транспортным хабом для украинцев, следующих в другие страны Европейского Союза или за его пределы. Однако для въезда в это государство может быть необходимо получить страховой полис.