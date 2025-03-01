Безвіз більше не гарантуватиме право на в'їзд в ЄС — що зміниться для українців у 2025

Жінка проходить паспортний контроль. Фото: УНІАН

У 2025 році в Європейському Союзі планують впровадити оновлену систему контролю на кордонах. Для в’їзду необхідно буде отримати спеціальний дозвіл і сплатити фінансовий збір.

Про те, які зміни планують запровадити країни ЄС на своїх кордонах та чи стосується це українців, зазначається на офіційному порталі ETIAS-INFO.

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З 2025 року українці, як і громадяни інших країн, що не входять до ЄС, повинні будуть отримати дозвіл на в'їзд в Європейській системі інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Вартість реєстрації в системі становитиме 7 євро.

Для подання заявки знадобиться чинний закордонний паспорт. Його строк дії повинен перевищувати три місяці після запланованого в’їзду, а з моменту видачі документа має пройти не більше десяти років.

Заявники віком від 18 до 70 років зобов’язані будуть сплатити збір у розмірі 7 євро. Особи молодшого або старшого віку звільняються від цього платежу. Процедура отримання ETIAS включатиме такі кроки:

заповнення онлайн-анкети на офіційному ресурсі або в мобільному додатку ETIAS;

оплата 7 євро та надання підтвердження платежу;

очікування схвалення заявки та отримання електронного підтвердження;

перевірка коректності всіх даних у виданому документі. У разі помилки доведеться подати заявку повторно, оскільки неправильно заповнені дані можуть призвести до відмови у в’їзді.

На сайті ETIAS рекомендують подавати заявку завчасно. Стандартний термін обробки становитиме до 96 годин, однак у разі необхідності додаткових перевірок або інтерв’ю з представниками органів ЄС процес може затягнутися до одного місяця.

На скільки видаватимуть дозвіл

Як зазначено в інструкції, без схваленої заявки ETIAS чи іншого дозволу на в’їзд подорож до ЄС буде неможливою. ETIAS діятиме три роки або до закінчення строку дії паспорта. Він дозволятиме перебувати на території Європейського Союзу не більше ніж 90 днів у межах 180-денного періоду.

Планується, що система ETIAS запрацює навесні 2025 року. Протягом перших 3-6 місяців після запуску діятиме перехідний період, коли отримання дозволу буде необов’язковим.

Раніше ми писали, що через широкомасштабну агресію багато громадян України були змушені покинути батьківщину. Чимало з них подорожують разом із домашніми улюбленцями, тож перетинають кордон із тваринами. Проте зараз знову діють вимоги щодо їхнього перевезення, оскільки раніше запроваджений спрощений порядок більше не застосовується.

Також ми розповідали, що Польща, яка є однією з найближчих до України європейських держав, прихистила значну кількість вимушених переселенців і залишається важливим транспортним хабом для українців, які прямують до інших країн Європейського Союзу чи за його межі. Проте для в’їзду до цієї держави може бути необхідно отримати страховий поліс.