Конфискация долларов — у кого из украинцев могут забрать валюту

Доллары в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине при обмене долларов купюры могут конфисковать. Это происходит в отдельных случаях, не только из-за подозрения в подделке банкнот. Сотрудники финансовых учреждений должны изымать такую наличность и передавать на исследование в НБУ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, у кого конфискуют доллары и почему.

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В каких случаях изымают валюту

Наиболее очевидный ответ — в случае выявления признаков подделки. Если появились сомнения в подлинности иностранных купюр, сотрудники банка или обменника конфискуют деньги и отправляют на бесплатную проверку в уполномоченное подразделение Национального банка.

"Если банкноты оказались поддельными, они изымаются из обращения без возмещения стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает Национальной полиции, подделки в установленном порядке передаются уполномоченным сотрудникам полиции для проведения расследований", — говорится на информационном портале "Гаразд".

Однако настоящие купюры НБУ возмещает владельцу, отправляя сумму компенсации на счет финансового учреждения, которое передает деньги потребителю.

Еще одна причина конфискации долларов — сомнения в платежеспособности, которую невозможно доказать без специального анализа. Признаки сомнительных банкнот (монет) включают:

наличие ламинирования;

разрывы на части, общая площадь которых не меньше, чем 55% первоначального размера;

повреждения, полученные во время чрезвычайного режима или особого периода.

По результатам исследования в НБУ формируют акт о признании купюр платежными, поврежденными в результате войны, поддельными, с дефектами производителя, намеренно поврежденными с целью совершения правонарушения или неплатежными.

Какую наличность невозможно обменять

Финансовые учреждения могут законно отказать потребителю в обмене валюты. Это касается неплатежных банкнот, в частности таких, которые перестали соответствовать установленным НБУ критериям в процессе использования или ненадлежащего хранения.

Также обмену не подлежат доллары, умышленно поврежденные с целью совершения какого-либо уголовного преступления. Конечно, продать не получится валюту с надписями "к обмену", "реквизит", "сувенир" и т.д. Образцы наличных номиналов так же не принимают.

Напомним, некоторые финучреждения могут отказать в обмене старых долларов, например, 2003 года выпуска. Это незаконное действие, за которое НБУ штрафует на крупные суммы. Обменникам запрещено устанавливать ограничения на обмен валюты по году выпуска, номиналу или дизайну.

Также мы писали, к каким показателям курс доллара в Украине не вернется. Американская валюта не будет стоить 20 или 30 грн, как было до полномасштабной войны. Зато стоимость способна подняться еще выше при условии геополитических сдвигов и соответствующих решений Нацбанка.