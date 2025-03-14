Отсрочка от мобилизации в Резерв+ — надо ли идти в ТЦК, как оформить

Приложение "Резерв+", где можно оформить отсрочку онлайн. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Работники территориальных центров комплектования могут и должны получать информацию о части военнообязанных в различных государственных реестрах. Поэтому лицу с инвалидностью разрешено не только оформить отсрочку дистанционно, через "Резерв+", но и они освобождаются от необходимости посещения ТЦК для того, чтобы сообщить об оформленной отсрочке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Лица с инвалидностью имеют право оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+".

После чего, как подчеркнул юрист Владислав Дерий, таким гражданам можно не посещать ТЦК для информирования об оформленной отсрочке.

"Если Вы уже получили отсрочку на основании инвалидности, то Вы можете не информировать ТЦК, ведь уже и так понятно, что Вы являетесь лицом с инвалидностью", — пояснил Дерий.

Где ТЦК возьмет информацию о лицах с инвалидностью

Также юрист добавил, что на лиц с инвалидностью распространяется действующая норма законодательства о возможности получения территориальными центрами комплектования информации о военнообязанных не от них самих, а из различных государственных реестров.

"Ваши данные содержатся в реестрах Пенсионного фонда, ГМС, ГРАГС, ГНС, МВД и др., а ТЦК имеет доступ к ним", — отметил Владислав Дерий.

Поэтому гражданину, который имеет отсрочку из-за наличия инвалидности, посещать ТЦК нет никакой необходимости, а работники центра комплектования должны сами получить информацию из соответствующих государственных реестров.

Напомним, мы ранее писали о том, для кого именно в 2025 году доступна отсрочка онлайн, в приложении "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, могут ли студенты получить отсрочку для обучения без визита в ТЦК.