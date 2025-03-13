Мобілізація в Україні — ТЦК порушують права людини бусифікацією

Працівники ТЦК біля дверей квартири. Ілюстративне фото: armyinform.com.ua

Працівники Територіальних центрів комплектування (ТЦК) ставлять план мобілізації вище за права людини. Новий закон має це зупинити.

Про це заявив народний депутат Віталій Войцехівський в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 березня.

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Войцехівський заявив, що висновки військово-лікарських комісій (ВЛК) інколи змушують служити навіть важкохворих. За його словами, така практика порушує права громадян і потребує негайного вирішення на законодавчому рівні.

Нардеп розкритикував процес мобілізації, зазначивши, що іноді військовозобов’язаних затримують прямо на вулиці, незважаючи на наявність броні чи відстрочки.

"Зараз у нашій лексиці з’явилося слово "бусифікація". Ми всі розуміємо, що це таке, але насправді це порушення прав громадян. Чомусь для працівників ТЦК виконання мобілізаційного плану стоїть вище, ніж права людини. Ми знаємо чимало випадків, коли людей хапають просто на вулиці, навіть якщо вони мають законні підстави для відстрочки. Деякі з них, маючи серйозні проблеми зі здоров’ям, навіть помирають у стінах ТЦК", — заявив Войцехівський.

За його словами, така ситуація лише сприяє ухиленню військовозобов'язаних від мобілізації.

"Є люди, які вагаються, чи можуть вони служити. Але коли вони бачать подібні випадки, то роблять усе можливе, щоб уникнути армії. Це ганебна практика, і з нею треба боротися на рівні закону", — наголосив нардеп.

Він також розповів про випадки, коли військово-лікарські комісії визнавали придатними до служби осіб із важкими захворюваннями.

"Сьогодні ВЛК працюють у таких умовах, що їм простіше визнати людину без ноги придатною, ніж ухвалити об’єктивне рішення і не мати проблем із правоохоронцями. Сьогодні адміністрації військові проводять на раду, і ви знаєте, про що там говорять? У вас низький відсоток або високий відсоток людей, які непридатні. Це що, ми доводимо плани до комісії, скільки відсотків людей повинно бути? Не може в кожній лікарні бути один і той самий відсоток придатних чи непридатних", — зазначив Войцехівський.

На його думку, вирішити проблему може запровадження кримінальної відповідальності за неправомірні рішення ВЛК.

"Сьогодні я читаю про випадок: людина втратила ногу на війні, а її знову призивають до армії. Це абсурд. Так само, як і ситуація, коли полковник, який пішов служити у перші дні війни, сподіваючись захищати Черкаси, різко звільнився за станом здоров’я, коли ситуація загострилась", — підсумував нардеп.

Раніше ми розповідали, що система штрафів для військовозобов’язаних в Україні працює недосконало, адже бувають ситуації, коли людину вранці карають за порушення правил військового обліку, а вже вдень відправляють на службу в армію. Загалом від початку 2025 року в Україні через несплату штрафів від ТЦК та СП відкрили майже десять тисяч проваджень.