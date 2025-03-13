Мобилизация в Украине — ТЦК нарушают права человека бусификацией

Работники ТЦК у дверей квартиры. Иллюстративное фото: armyinform.com.ua

Работники Территориальных центров комплектования (ТЦК) ставят план мобилизации выше прав человека. Новый закон должен это остановить.

Об этом заявил народный депутат Виталий Войцеховский в эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 марта.

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Нарушения в работе ТЦК

Войцеховский заявил, что выводы военно-врачебных комиссий (ВВК) иногда заставляют служить даже тяжелобольных. По его словам, такая практика нарушает права граждан и требует немедленного решения на законодательном уровне.

Нардеп раскритиковал процесс мобилизации, отметив, что иногда военнообязанных задерживают прямо на улице, несмотря на наличие брони или отсрочки.

"Сейчас в нашей лексике появилось слово "бусификация". Мы все понимаем, что это такое, но на самом деле это нарушение прав граждан. Почему-то для работников ТЦК выполнение мобилизационного плана стоит выше, чем права человека. Мы знаем немало случаев, когда людей хватают прямо на улице, даже если они имеют законные основания для отсрочки. Некоторые из них, имея серьезные проблемы со здоровьем, даже умирают в стенах ТЦК", — заявил Войцеховский.

По его словам, такая ситуация только способствует уклонению военнообязанных от мобилизации.

"Есть люди, которые колеблются, могут ли они служить. Но когда они видят подобные случаи, то делают все возможное, чтобы избежать армии. Это позорная практика, и с ней надо бороться на уровне закона", — подчеркнул нардеп.

Он также рассказал о случаях, когда военно-врачебные комиссии признавали годными к службе лиц с тяжелыми заболеваниями.

"Сегодня ВВК работают в таких условиях, что им проще признать человека без ноги годным, чем принять объективное решение и не иметь проблем с правоохранителями. Сегодня администрации военные проводят совещания, и вы знаете, о чем там говорят? У вас низкий процент или высокий процент людей, которые непригодны. Это что, мы доводим планы до комиссии, сколько процентов людей должно быть? Не может в каждой больнице быть один и тот же процент пригодных или непригодных", — отметил Войцеховский.

По его мнению, решить проблему может введение уголовной ответственности за неправомерные решения ВВК.

"Сегодня я читаю о случае: человек потерял ногу на войне, а его снова призывают в армию. Это абсурд. Так же, как и ситуация, когда полковник, который пошел служить в первые дни войны, надеясь защищать Черкассы, резко уволился по состоянию здоровья, когда ситуация обострилась", — подытожил нардеп.

Ранее мы рассказывали, что система штрафов для военнообязанных в Украине работает несовершенно, ведь бывают ситуации, когда человека утром наказывают за нарушение правил воинского учета, а уже днем отправляют на службу в армию. Всего с начала 2025 года в Украине из-за неуплаты штрафов от ТЦК и СП открыли почти десять тысяч производств.