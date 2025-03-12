Штрафи за порушення військового обліку — на кого накладають безпідставно

Гроші в руках. Фото: Unsplash

Система штрафів для військовозобов’язаних в Україні працює неефективно, оскільки трапляються випадки, коли людині зранку накладають санкцію за порушення правил військового обліку, але вже в обід її мобілізують до армії. Такі ситуації потрібно мінімізувати, а службовців — звільняти від відповідальності.

Про це розповів військовий юрист Роман Лихачов в ефірі Ранок.LIVE.

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Фахівець констатував, що територіальним центрам комплектування і соціальної підтримки бракує персоналу для оформлення штрафів. Дефіцит кадрів спричиняє складнощі з контролем виконання постанов і правомірності накладання фінансових санкцій.

Це призводить до ситуацій, коли в суді більшість штрафів скасовують, бо стає очевидним, що їх виписали без законних підстав.

"Штраф за порушення військового обліку від 17 000 до 34 000 грн — це велика сума для пересічних українців. Але реальна ситуація в судах така, що більшість постанов від ТЦК скасовують. Бо які дані обновляти, якщо нічого не змінилося? Коли в суді запитували у працівника ТЦК, що повинен був оновити порушник, той не міг нічого відповісти", — розповів Роман Лихачов.

Експерт зауважив, що українці бояться приходити в ТЦК для оновлення даних, не маючи права на відстрочку. Адже вони отримають бойову повістку і відправляться на фронт. Система штрафів для військовозобов’язаних настільки неефективна, що трапляються абсурдні випадки.

Зокрема людині можуть виписати штраф зранку, а через кілька годин її мобілізують. І виходить так, що службовцеві доводиться платити 17 000 грн, хоча він уже в лавах ЗСУ. На думку Лихачова, потрібно звільняти від фінансової відповідальності в подібних ситуаціях.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, від початку 2025 року близько 10 000 українців мали борги за штрафи, накладені ТЦК та СП за порушення військового обліку. Такий показник був за весь 2023 рік, що свідчить про збільшення кількості людей, які не сплачують фінансові санкції.

Також ми писали, що деяких військовозобов’язаних, які ухиляються від служби, можуть звільнити від сплати штрафів. Це можливо за умови, що українці добровільно мобілізуються і приєднаються до лав ЗСУ.