Штрафы за нарушение военного учета — на кого накладывают безосновательно

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Система штрафов для военнообязанных в Украине работает неэффективно, поскольку бывают случаи, когда человеку утром накладывают санкцию за нарушение правил военного учета, но уже в обед его мобилизуют в армию. Такие ситуации нужно минимизировать, а служащих — освобождать от ответственности.

Об этом рассказал военный юрист Роман Лихачев в эфире Ранок.LIVE.

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Специалист констатировал, что территориальным центрам комплектования и социальной поддержки не хватает персонала для оформления штрафов. Дефицит кадров вызывает сложности с контролем исполнения постановлений и правомерности наложения финансовых санкций.

Это приводит к ситуациям, когда в суде большинство штрафов отменяют, ведь становится очевидным, что их выписали без законных оснований.

"Штраф за нарушение военного учета от 17 000 до 34 000 грн — это большая сумма для рядовых украинцев. Но реальная ситуация в судах такая, что большинство постановлений от ТЦК отменяют. Ведь какие данные обновлять, если ничего не изменилось? Когда в суде спрашивали у работника ТЦК, что должен был обновить нарушитель, тот не мог ничего ответить", — рассказал Роман Лихачев.

Эксперт отметил, что украинцы боятся приходить в ТЦК для обновления данных, не имея права на отсрочку. Ведь они получат боевую повестку и отправятся на фронт. Система штрафов для военнообязанных настолько неэффективна, что случаются абсурдные случаи.

В частности человеку могут выписать штраф утром, а через несколько часов его мобилизуют. И получается так, что служащему приходится платить 17 000 грн, хотя он уже в рядах ВСУ. По мнению Лихачева, нужно освобождать от финансовой ответственности в подобных ситуациях.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с начала 2025 года около 10 000 украинцев имели долги за штрафы, наложенные ТЦК и СП за нарушение военного учета. Такой показатель был за весь 2023 год, что свидетельствует об увеличении количества людей, которые не платят финансовые санкции.

Также мы писали, что некоторых военнообязанных, которые уклоняются от службы, могут освободить от уплаты штрафов. Это возможно при условии, что украинцы добровольно мобилизуются и присоединятся к рядам ВСУ.