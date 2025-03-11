Скільки проваджень через несплату штрафів від ТЦК та СП відкрили в Україні від початку 2025 року

Штрафи від ТЦК від початку року не сплатили майже 10 тисяч людей
Від початку 2025 року в Україні через несплату штрафів від ТЦК та СП відкрили майже десять тисяч проваджень. У 2023 році такий показник був за рік.
Про це свідчать дані Opendatabot.
Несплата штрафів від ТЦК та СП
Через порушення правил військового обліку, тобто через протерміновані або несплачені штрафи від ТЦК та СП, відкрили 9 658 виконавчих проваджень, тоді як упродовж усього 2023 року їх було 10 541.
Найбільш активно штрафують у Дніпропетровській області, Києві та Полтавській області. Там відкрили 1 053, 1 003 і 916 проваджень відповідно. Майже половину від протермінованих штрафів виписали українцям віком від 25 до 35 років. Ще 38% склали відносно людей віком від 36 до 45 років.
Нагадаємо, іноді адміністративне покарання накладають, не повідомляючи про це порушника. Перевірити інформацію про наявність штрафу можна в "Дії", Єдиному реєстрі боржників і на Opendatabot.
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