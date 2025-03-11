Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Штрафи від ТЦК від початку року не сплатили майже 10 тисяч людей arrow

Штрафи від ТЦК від початку року не сплатили майже 10 тисяч людей

11 березня 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Скільки проваджень через несплату штрафів від ТЦК та СП відкрили в Україні від початку 2025 року
Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор

Від початку 2025 року в Україні через несплату штрафів від ТЦК та СП відкрили майже десять тисяч проваджень. У 2023 році такий показник був за рік.

Про це свідчать дані Opendatabot.

Читайте також:

Несплата штрафів від ТЦК та СП

Через порушення правил військового обліку, тобто через протерміновані або несплачені штрафи від ТЦК та СП, відкрили 9 658 виконавчих проваджень, тоді як упродовж усього 2023 року їх було 10 541.

Заборгованість зі сплати штрафів від ТЦК та СП
Карта "Борги від ТЦК у 2025" року. Інфографіка Opendatabot.

Найбільш активно штрафують у Дніпропетровській області, Києві та Полтавській області. Там відкрили 1 053, 1 003 і 916 проваджень відповідно. Майже половину від протермінованих штрафів виписали українцям віком від 25 до 35 років. Ще 38% склали відносно людей віком від 36 до 45 років.

Нагадаємо, іноді адміністративне покарання накладають, не повідомляючи про це порушника. Перевірити інформацію про наявність штрафу можна в "Дії", Єдиному реєстрі боржників і на Opendatabot.

Також ми повідомляли, на яку грошову допомогу мають право військовослужбовці ЗСУ. Йдеться про чотири види виплат.

штрафи покарання ТЦК та СП Opendatabot статистика
Реклама
Реклама
Реклама