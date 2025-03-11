Скільки проваджень через несплату штрафів від ТЦК та СП відкрили в Україні від початку 2025 року

Військовослужбовці ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Вінницький ТЦК та СП

Від початку 2025 року в Україні через несплату штрафів від ТЦК та СП відкрили майже десять тисяч проваджень. У 2023 році такий показник був за рік.

Про це свідчать дані Opendatabot.

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Несплата штрафів від ТЦК та СП

Через порушення правил військового обліку, тобто через протерміновані або несплачені штрафи від ТЦК та СП, відкрили 9 658 виконавчих проваджень, тоді як упродовж усього 2023 року їх було 10 541.

Карта "Борги від ТЦК у 2025" року. Інфографіка Opendatabot.

Найбільш активно штрафують у Дніпропетровській області, Києві та Полтавській області. Там відкрили 1 053, 1 003 і 916 проваджень відповідно. Майже половину від протермінованих штрафів виписали українцям віком від 25 до 35 років. Ще 38% склали відносно людей віком від 36 до 45 років.

Нагадаємо, іноді адміністративне покарання накладають, не повідомляючи про це порушника. Перевірити інформацію про наявність штрафу можна в "Дії", Єдиному реєстрі боржників і на Opendatabot.

Також ми повідомляли, на яку грошову допомогу мають право військовослужбовці ЗСУ. Йдеться про чотири види виплат.