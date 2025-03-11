Сколько производств из-за неуплаты штрафов от ТЦК и СП открыли в Украине с начала 2025 года

Военнослужащие ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Винницкий ТЦК и СП

С начала 2025 года в Украине из-за неуплаты штрафов от ТЦК и СП открыли почти десять тысяч производств. В 2023 году такой показатель был за год.

Об этом свидетельствуют данные Opendatabot.

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Неуплата штрафов от ТЦК и СП

Из-за нарушения правил воинского учета, то есть из-за просроченных или неуплаченных штрафов от ТЦК и СП, открыли 9 658 исполнительных производств, тогда как в течение всего 2023 года их было 10 541.

Карта "Долги от ТЦК в 2025 году" года. Инфографика Opendatabot.

Наиболее активно штрафуют в Днепропетровской области, Киеве и Полтавской области. Там открыли 1 053, 1 003 и 916 производств соответственно. Почти половину от просроченных штрафов выписали украинцам в возрасте от 25 до 35 лет. Еще 38% составили в отношении людей в возрасте от 36 до 45 лет.

Напомним, иногда административное наказание накладывают, не уведомляя об этом нарушителя. Проверить информацию о наличии штрафа можно в "Дії", Едином реестре должников и на Opendatabot.

Также мы сообщали, на какую денежную помощь имеют право военнослужащие ВСУ. Речь идет о четырех видах выплат.