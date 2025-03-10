Як військовозобов'язаному перевірити наявність штрафу від ТЦК та СП

Покарання від ТЦК та СП — де перевірити, чи є штраф
За порушення військового обліку громадянам призовного віку загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень. Іноді адміністративне покарання накладають, навіть не повідомляючи про це порушника.
Новини.LIVE дізналися, як людина може перевірити, чи є відносно неї штраф.
Як перевірити наявність штрафу від ТЦК та СП
Інформація про несплачені штрафи можна побачити в "Дії" в розділі "Послуги" — "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку". Також такі дані є в Єдиному реєстрі боржників.
Про відкриття виконавчого провадження можна дізнатися з Opendatabot. Для цього потрібно ввести у відповідній графі свої прівище, ім'я та по батькові. Щоправда, така послуга платна: за неї потрібно сплатити 99 гривень.
Нагадаємо, від початку березня оновили рівень виплат у курсантів перших і других курсів. Тепер їхнє грошове забезпечення буде не меншим за мінімальну заробітну плату.
Також ми повідомляли, на яку грошову допомогу мають право військовослужбовці ЗСУ. Йдеться про чотири види виплат.
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