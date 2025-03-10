Как военнообязанному проверить наличие штрафа от ТЦК и СП

Работники ТЦК и СП проверяют документы мужчины. Фото иллюстративное: focus.ua

За нарушение воинского учета гражданам призывного возраста грозит наказание в виде штрафа от 17 тысяч гривен. Иногда административное наказание накладывают, даже не сообщая об этом нарушителю.

Новини.LIVE узнали, как человек может проверить, есть ли в отношении него штраф.

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Информация о неуплаченных штрафах можно увидеть в "Дії" в разделе "Послуги" — "Вчинення заходів щодо штрафів за порушення правил військового обліку". Также такие данные есть в Едином реестре должников.

Об открытии исполнительного производства можно узнать из Opendatabot. Для этого нужно ввести в соответствующей графе свои фамилию, имя и отчество. Правда, такая услуга платная: за нее нужно заплатить 99 гривен.

Напомним, с начала марта обновили уровень выплат у курсантов первых и вторых курсов. Теперь их денежное обеспечение будет не меньше минимальной заработной платы.

Также мы сообщали, на какую денежную помощь имеют право военнослужащие ВСУ. Речь идет о четырех видах выплат.