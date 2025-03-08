Види грошової допомоги в ЗСУ - коли військовий може отримати допомогу

Гроші в руках у військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на чотири види грошової допомоги. Один вид виплачується при початку військової служби, два – під час служби, на четвертий вид грошової допомоги можна претендувати, звільняючись зі служби в ЗСУ.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Одноразові виплати українським військовим

Грошове забезпечення військовослужбовця Збройних сил України складається з різних частин.

Це як щомісячні, так і одноразові виплати.

Одноразові виплати — це може бути як винагорода за ті чи інші дії, здійснені військовослужбовцем, так і грошова допомога, яка виплачується військовому незалежно від його дій на службі.

Усі види грошової допомоги в ЗСУ

Існує чотири види грошової допомоги, право на які має військовослужбовець ЗСУ.

Два з них виплачуються під час служби громадянина у Збройних силах України.

Це допомога:

для оздоровлення;

для вирішення соціально-побутових питань.

Крім того, підписуючи перший контракт на службу в ЗСУ, військовослужбовець має право на відповідну грошову допомогу.

Четвертий вид грошової допомоги виплачується тоді, коли військовий звільняється зі Збройних сил України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки платитимуть у Збройних силах України з березня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про нові виплати за інвалідність у 2025 році після поранення на війні.