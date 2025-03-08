Види грошової допомоги в ЗСУ - коли військовий може отримати допомогу

Грошова допомога у ЗСУ — усі чотири види
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на чотири види грошової допомоги. Один вид виплачується при початку військової служби, два – під час служби, на четвертий вид грошової допомоги можна претендувати, звільняючись зі служби в ЗСУ.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Одноразові виплати українським військовим
Грошове забезпечення військовослужбовця Збройних сил України складається з різних частин.
Це як щомісячні, так і одноразові виплати.
Одноразові виплати — це може бути як винагорода за ті чи інші дії, здійснені військовослужбовцем, так і грошова допомога, яка виплачується військовому незалежно від його дій на службі.
Усі види грошової допомоги в ЗСУ
Існує чотири види грошової допомоги, право на які має військовослужбовець ЗСУ.
Два з них виплачуються під час служби громадянина у Збройних силах України.
Це допомога:
- для оздоровлення;
- для вирішення соціально-побутових питань.
Крім того, підписуючи перший контракт на службу в ЗСУ, військовослужбовець має право на відповідну грошову допомогу.
Четвертий вид грошової допомоги виплачується тоді, коли військовий звільняється зі Збройних сил України.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки платитимуть у Збройних силах України з березня 2025 року.
Додамо, ми повідомляли про нові виплати за інвалідність у 2025 році після поранення на війні.
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