Виды денежной помощи в ВСУ - когда военный может получить помощь

Денежная помощь в ВСУ — все четыре вида
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на четыре вида денежной помощи. Один вид выплачивается при начале военной службы, два — во время службы, на четвертый вид денежной помощи можно претендовать, увольняясь со службы в ВСУ.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Единовременные выплаты украинским военным
Денежное обеспечение военнослужащего Вооруженных сил Украины состоит из разных частей.
Это как ежемесячные, так и единоразовые выплаты.
Единовременные выплаты — это может быть как вознаграждение за те или иные действия, совершенные военнослужащим, так и денежная помощь, которая выплачивается военному независимо от его действий на службе.
Все виды денежной помощи в ВСУ
Существует четыре вида денежной помощи, право на которые имеет военнослужащий ВСУ.
Два из них выплачиваются во время службы гражданина в Вооруженных силах Украины.
Это помощь:
- для оздоровления;
- для решения социально-бытовых вопросов.
Кроме того, подписывая первый контракт на службу в ВСУ, военнослужащий имеет право на соответствующую денежную помощь.
Четвертый вид денежной помощи выплачивается тогда, когда военный увольняется из Вооруженных сил Украины.
Напомним, мы ранее писали о том, сколько будут платить в Вооруженных силах Украины с марта 2025 года.
Добавим, мы сообщали о новых выплатах за инвалидность в 2025 году после ранения на войне.
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