Виды денежной помощи в ВСУ - когда военный может получить помощь

Деньги в руках у военнослужащего. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на четыре вида денежной помощи. Один вид выплачивается при начале военной службы, два — во время службы, на четвертый вид денежной помощи можно претендовать, увольняясь со службы в ВСУ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Денежное обеспечение военнослужащего Вооруженных сил Украины состоит из разных частей.

Это как ежемесячные, так и единоразовые выплаты.

Единовременные выплаты — это может быть как вознаграждение за те или иные действия, совершенные военнослужащим, так и денежная помощь, которая выплачивается военному независимо от его действий на службе.

Все виды денежной помощи в ВСУ

Существует четыре вида денежной помощи, право на которые имеет военнослужащий ВСУ.

Два из них выплачиваются во время службы гражданина в Вооруженных силах Украины.

Это помощь:

для оздоровления;

для решения социально-бытовых вопросов.

Кроме того, подписывая первый контракт на службу в ВСУ, военнослужащий имеет право на соответствующую денежную помощь.

Четвертый вид денежной помощи выплачивается тогда, когда военный увольняется из Вооруженных сил Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько будут платить в Вооруженных силах Украины с марта 2025 года.

Добавим, мы сообщали о новых выплатах за инвалидность в 2025 году после ранения на войне.