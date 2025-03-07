Виплати за інвалідність в ЗСУ 2025 — розмір за інвалідність

Військовий з інвалідністю. Фото: trudovi.org.ua

Якщо військовослужбовець після поранення на фронті отримав інвалідність, він має право на одноразову грошову допомогу від держави. Розмір цієї допомоги змінюється залежно від групи отриманої інвалідності.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на низку різних виплат під час проходження військової служби.

Ці виплати, зокрема, можливі, коли військовослужбовець отримав під час війни поранення, яке призвело до інвалідності.

Якщо військовий отримав інвалідність після поранення на війні, він отримує одноразову грошову допомогу.

Розмір виплати військовим з інвалідністю

Розмір цієї допомоги варіюється залежно від групи інвалідності, яка була встановлена медично-експертною комісією.

У 2025 році розмір одноразової виплати становить:

для I групи — 1 211 200 грн;

для II групи — 908 400 грн;

для III групи — 757 000 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з поранених військовослужбовців має право на отримання виплати у розмірі 120 тисяч гривень.

Додамо, ми повідомляли про те, на які щомісячні виплати має право поранений військовий.