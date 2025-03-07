Выплаты по инвалидности в ВСУ 2025 — размер за инвалидность

Военный с инвалидностью. Фото: trudovi.org.ua

Если военнослужащий после ранения на фронте получил инвалидность, он имеет право на единовременную денежную помощь от государства. Размер этой помощи меняется в зависимости от группы полученной инвалидности.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплата за инвалидность в армии

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на ряд различных выплат во время прохождения военной службы.

Эти выплаты, в частности, возможны, когда военнослужащий получил во время войны ранение, которое привело к инвалидности.

Если военный получил инвалидность после ранения на войне, он получает единовременное денежное пособие.

Размер выплаты военным с инвалидностью

Размер этой помощи варьируется в зависимости от группы инвалидности, которая была установлена медико-экспертной комиссией.

В 2025 году размер единовременной выплаты составляет:

для I группы — 1 211 200 грн;

для II группы — 908 400 грн;

для III группы — 757 000 грн.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из раненых военнослужащих имеет право на получение выплаты в размере 120 тысяч гривен.

Добавим, мы сообщали о том, на какие ежемесячные выплаты имеет право раненый военный.