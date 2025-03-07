Выплаты по инвалидности в ВСУ 2025 — размер за инвалидность

Новые выплаты за инвалидность в 2025 году после ранения на войне
Если военнослужащий после ранения на фронте получил инвалидность, он имеет право на единовременную денежную помощь от государства. Размер этой помощи меняется в зависимости от группы полученной инвалидности.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплата за инвалидность в армии
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на ряд различных выплат во время прохождения военной службы.
Эти выплаты, в частности, возможны, когда военнослужащий получил во время войны ранение, которое привело к инвалидности.
Если военный получил инвалидность после ранения на войне, он получает единовременное денежное пособие.
Размер выплаты военным с инвалидностью
Размер этой помощи варьируется в зависимости от группы инвалидности, которая была установлена медико-экспертной комиссией.
В 2025 году размер единовременной выплаты составляет:
- для I группы — 1 211 200 грн;
- для II группы — 908 400 грн;
- для III группы — 757 000 грн.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из раненых военнослужащих имеет право на получение выплаты в размере 120 тысяч гривен.
Добавим, мы сообщали о том, на какие ежемесячные выплаты имеет право раненый военный.
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