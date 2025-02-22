Поранені військові ЗСУ мають право на щомісячні виплати

Українські гроші на фоні військової форми. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні військові у разі поранення мають право на щомісячні виплати. Вони будуть нараховуватися протягом усього періоду лікування або реабілітаційної відпустки.

Про це повідомляє портал "На пенсії".

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У разі отримання поранення військовослужбовець зберігає право на щомісячне фінансове забезпечення відповідно до останньої обійманої посади, причому мінімальна сума виплат становить 20 100 гривень. Додатково передбачена одноразова матеріальна допомога в розмірі 100 000 гривень. Ці виплати здійснюються протягом усього періоду госпіталізації або реабілітаційної відпустки, що надається після поранення, контузії, травми чи каліцтва.

Однак слід враховувати, що на отримання цих виплат можуть претендувати лише військовослужбовці, в яких за висновком ВЛК поранення класифіковане як тяжке.

Які треба документи, щоб отримувати грошову допомогу у разі поранення

Для оформлення виплат військовослужбовцю потрібно надати такий пакет документів:

заяву на отримання одноразової фінансової допомоги;

довідку про обставини отримання поранення, яка підтверджує, що ушкодження було спричинене під час проходження військової служби;

висновок ВЛК, де вказано причинно-наслідковий зв’язок між пораненням і виконанням військових обов’язків;

документ від МСЕК (медико-соціальної експертної комісії) у разі встановлення інвалідності або визначення відсотка втрати працездатності;

паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця;

банківські реквізити, необхідні для зарахування коштів.

Нагадаємо, що в Україні у 2025 році зміни механізмів нарахування пенсій торкнуться військовослужбовців. Зокрема, йдеться про запровадження "стелі" на максимальні виплати.

Також ми писали, що військовослужбовці один раз на рік мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення побутових проблем, наприклад зі здоров'ям.