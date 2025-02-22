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На какие ежемесячные выплаты имеет право раненый военный

22 февраля 2025 07:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Раненые военные ВСУ имеют право на ежемесячные выплаты
Украинские деньги на фоне военной формы. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине военные в случае ранения имеют право на ежемесячные выплаты. Они будут начисляться в течение всего периода лечения или реабилитационного отпуска.

Об этом сообщает портал "На пенсии".

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В случае получения ранения военнослужащий сохраняет право на ежемесячное финансовое обеспечение в соответствии с последней занимаемой должностью, причем минимальная сумма выплат составляет 20 100 гривен. Дополнительно предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 100 000 гривен. Эти выплаты осуществляются в течение всего периода госпитализации или реабилитационного отпуска, предоставляемого после ранения, контузии, травмы или увечья.

Однако следует учитывать, что на получение этих выплат могут претендовать только военнослужащие, у которых по заключению ВВК ранение классифицировано как тяжелое.

Какие нужны документы, чтобы получать денежную помощь в случае ранения

Для оформления выплат военнослужащему нужно предоставить следующий пакет документов:

  • заявление на получение единовременной финансовой помощи;
  • справку об обстоятельствах получения ранения, которая подтверждает, что повреждение было вызвано во время прохождения военной службы;
  • заключение ВВК, где указана причинно-следственная связь между ранением и выполнением военных обязанностей;
  • документ от МСЭК (медико-социальной экспертной комиссии) в случае установления инвалидности или определения процента утраты трудоспособности;
  • паспорт и идентификационный код военнослужащего;
  • банковские реквизиты, необходимые для зачисления средств.

Напомним, что в Украине в 2025 году изменения механизмов начисления пенсий коснутся военнослужащих. В частности, речь идет о введении "потолка" на максимальные выплаты.

Также мы писали, что военнослужащие один раз в год имеют право на получение материальной помощи для решения бытовых проблем, например со здоровьем.

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