Відстрочка від мобілізації для студентів — чи можуть студенти оформити відстрочку в Резерв+

Студенти на заняттях. Фото: Sobitie

Студенти українських вишів мають право оформити відстрочку від мобілізації дистанційно. Це можливо завдяки мобільному застосунку "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Чи мають право студенти оформити відстрочку через "Резерв+"

Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він, як студент, оформити відстрочку через мобільний застосунок "Резерв+".

Дистанційна відстрочка для студентів

"Згідно із наявною інформацією, оформлення відстрочки через "Резерв+" працює", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

Тож студенти можуть спробувати оформити відстрочку від мобілізації за допомогою цього застосунку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли студент отримує відстрочку — у дату зарахування чи після початку навчання.

Також ми повідомляли про те, без якого документу студентам не продовжать відстрочку.