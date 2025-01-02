Відстрочка від мобілізації для студентів — чи можуть студенти оформити відстрочку в Резерв+

Відстрочка для студентів — чи можна оформити через "Резерв+"
Студенти українських вишів мають право оформити відстрочку від мобілізації дистанційно. Це можливо завдяки мобільному застосунку "Резерв+".
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Чи мають право студенти оформити відстрочку через "Резерв+"
Студенти вітчизняних навчальних закладів мають право на відстрочку від мобілізації.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він, як студент, оформити відстрочку через мобільний застосунок "Резерв+".
Дистанційна відстрочка для студентів
"Згідно із наявною інформацією, оформлення відстрочки через "Резерв+" працює", — відповів адвокат Юрій Айвазян.
Тож студенти можуть спробувати оформити відстрочку від мобілізації за допомогою цього застосунку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли студент отримує відстрочку — у дату зарахування чи після початку навчання.
Також ми повідомляли про те, без якого документу студентам не продовжать відстрочку.
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