Студенти на заняттях. Фото: lnu.edu.ua

Якщо зарахований до навчального закладу студент не починає заняття протягом 10 днів після офіційного початку навчального року, його не відраховують з цього закладу, а просто скасовують наказ про зарахування. Це означає, що здобувачем освіти — і, відповідно, громадянином, що має право на відстрочку від мобілізації — він стає в момент початку навчання, а не після зарахування до навчального закладу.

Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.

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Відстрочка для студентів

Студенти українських освітніх закладів профтехнічної, передвищої та вищої освіти мають право на відстрочку від мобілізації.

Для цього вони мають відповідати двом основним критеріям — навчатися на денній чи змішаній формі, а також не порушувати принцип послідовності здобуття освіти.

Коли студент отримує відстрочку — після зарахування чи початку навчання

Марина Бекало пояснила, який студент отримує відстрочку як здобувач освіти.

"Згідно зі ст. 1 Закону України "Про вищу освіту" здобувачі вищої освіти — особи, які навчаються у закладі вищої освіти на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації", — нагадала юристка.

За її словами, з того, що щодо студента, який протягом 10 днів не приступив до занять, скасовується наказ про зарахування (а не відрахування з навчального закладу), а також це змінює статус у довідці з ЄДЕБО — здобувачем освіти вважається такий студент, який не тільки вступив до навчального закладу, а і приступив до навчання.

Саме у цей момент він і набуває повноцінного права на відстрочку для навчання у системі української освіти.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи існує віковий поріг для студентів, які хочуть отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, чи можливо мобілізувати студента без оформленої відстрочки під час навчального року.