Відстрочка для студентів від мобілізації - до якого віку бронюють студентів

Українські студенти. Фото: expert.in.ua

В Україні після початку повномасштабної війни збільшилася кількість студентів у поважному віці, які пішли навчатися, аби отримати відстрочку від мобілізації у особливий період. Формально вони мають право на відстрочку, якщо не порушують два основні критерії.

Про це розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

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Студент у 54 роки

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні збільшилася кількість студентів у навчальних закладів різного рівня — бо студенти мають право на відстрочку від мобілізації.

Катерина Аніщенко переказала слова співробітника одного із вітчизняних ТЦК: "Він сказав: "У нас зараз стало стільки студентів, яка нація з часом буде освічена! Одному чоловіку 54 роки, а він вперше пішов навчатися в технікум, бо свого часу після школи далі ніде не вчився".

Чи мають такі студенти право на відстрочку

Юристка пояснила, наскільки законним є бажання отримати відстрочку від мобілізації.

"Чоловік може скористатися своїм правом на навчання, навіть якщо йому 54 роки", — запевнила Аніщенко.

За умови ж дотримання двох основних критеріїв — навчання на денній формі та непорушення принципу послідовності освіти — такий студент, навіть попри поважний вік, має законне право на оформлення відстрочки від призову.

Нагадаємо, ми раніше писали, коли студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, чи треба студентам проходити військово-лікарську комісію для отримання відстрочки.