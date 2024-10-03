Отсрочка для студентов от мобилизации – до какого возраста бронируют студентов

Украинские студенты. Фото: expert.in.ua

В Украине после начала полномасштабной войны увеличилось количество студентов в почтенном возрасте, которые пошли учиться, чтобы получить отсрочку от мобилизации в особый период. Формально они имеют право на отсрочку, если не нарушают два основных критерия.

Об этом рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Читайте также:

Студент в 54 года

В условиях военного положения и общей мобилизации в Украине увеличилось количество студентов в учебных заведениях разного уровня — студенты имеют право на отсрочку от мобилизации.

Екатерина Анищенко пересказала слова сотрудника одного из отечественных ТЦК: "Он сказал: "У нас сейчас стало столько студентов, какая нация со временем будет образована! Одному мужчине 54 года, а он впервые пошел учиться в техникум, потому что в свое время после школы дальше нигде не учился".

Имеют ли такие студенты право на отсрочку

Юристка объяснила, насколько законно желание получить отсрочку от мобилизации.

"Муж может воспользоваться своим правом на обучение, даже если ему 54 года", — заверила Анищенко.

При соблюдении двух основных критериев — обучения на дневной форме и ненарушении принципа последовательности образования — такой студент, даже несмотря на почтенный возраст, имеет законное право на оформление отсрочки от призыва.

Напомним, мы раньше писали, когда студенты могут получить отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, нужно ли студентам проходить военно-врачебную комиссию для получения отсрочки.