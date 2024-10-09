Студенты на занятиях. Фото: lnu.edu.ua

Если студент, зачисленный в учебное заведение, не начинает занятия в течение 10 дней после официального начала учебного года, его не отчисляют из этого заведения, а просто отменяют приказ о зачислении. Это означает, что соискателем образования — и соответственно гражданином, имеющим право на отсрочку от мобилизации — он становится в момент начала обучения, а не после зачисления в учебное заведение.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

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Отсрочка для студентов

Студенты украинских образовательных учреждений профтехнического, высшего и высшего образования имеют право на отсрочку от мобилизации.

Для этого они должны соответствовать двум основным критериям: учиться на дневной или смешанной форме, а также не нарушать принцип последовательности получения образования.

Когда студент получает отсрочку после зачисления или начала обучения

Марина Бекало объяснила, какой студент получает отсрочку в качестве соискателя образования.

"Согласно ст. 1 Закона Украины "О высшем образовании" соискатели высшего образования — лица, обучающиеся в заведении высшего образования на определенном уровне высшего образования с целью получения соответствующей степени и квалификации", — напомнила юрист.

По ее словам, из-за того, что в отношении студента, который в течение 10 дней не приступил к занятиям, отменяется приказ о зачислении (а не отчислении из учебного заведения), а также это изменяет статус в справке с ЕГЭБО — соискателем образования считается такой студент, который не только поступил в учебное заведение, но и приступил к учебе.

Именно в этот момент он и приобретает полноценное право на отсрочку для обучения в системе украинского образования.

Напомним, мы ранее писали, существует ли возрастной порог для студентов, желающих получить отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, возможно ли мобилизовать студента без оформленной отсрочки во время учебного года.