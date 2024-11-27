У яких випадках анулюють відстрочку від мобілізації — пояснення

Працівники ТЦК. Фото: Новини.PRO

Відстрочка від мобілізації — це право, яке надається військовозобов'язаним у встановлених законом випадках. Проте це право не є абсолютним: воно може бути анульоване лише за чітко визначеними підставами, передбаченими законодавством.

Новини.LIVE пояснить, у яких випадках можливе скасування відстрочки, та що потрібно знати, щоб захистити свої права.

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Порядок надання та анулювання відстрочки регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №76. Відстрочка може бути скасована лише за наявності конкретних підстав, визначених у пункті 13 цієї постанови. Жодні інші причини, окрім передбачених законом, не можуть стати підставою для її анулювання.

Які існують підстави для анулювання відстрочки

Закінчення строку дії відстрочки . Відстрочка має визначений термін дії, після завершення якого військовозобов'язаний підлягає мобілізації.

. Відстрочка має визначений термін дії, після завершення якого військовозобов'язаний підлягає мобілізації. Завершення виконання підприємством робіт для ЗСУ . Якщо підприємство виконувало замовлення для Збройних Сил або інших військових формувань, після завершення цих робіт відстрочка працівників може бути анульована.

. Якщо підприємство виконувало замовлення для Збройних Сил або інших військових формувань, після завершення цих робіт відстрочка працівників може бути анульована. Втрачання підприємством статусу критично важливого. Якщо підприємство більше не визнається критично важливим для функціонування економіки чи життєзабезпечення, працівники такого підприємства можуть втратити право на відстрочку.

Якщо підприємство більше не визнається критично важливим для функціонування економіки чи життєзабезпечення, працівники такого підприємства можуть втратити право на відстрочку. Ліквідація підприємства чи органу влади. У разі закриття установи, де працював військовозобов’язаний, відстрочка втрачає чинність.

У разі закриття установи, де працював військовозобов’язаний, відстрочка втрачає чинність. Звільнення з місця роботи. Якщо військовозобов'язаний звільняється з роботи, його відстрочка анулюється, за винятком переведення в межах тієї ж організації.

Якщо військовозобов'язаний звільняється з роботи, його відстрочка анулюється, за винятком переведення в межах тієї ж організації. Призупинення трудового договору. Тимчасове припинення трудових відносин із підприємством також є підставою для скасування відстрочки.

Тимчасове припинення трудових відносин із підприємством також є підставою для скасування відстрочки. Подання від керівника органу чи підприємства. Керівник може ініціювати скасування відстрочки, якщо на це є обґрунтовані підстави.

Керівник може ініціювати скасування відстрочки, якщо на це є обґрунтовані підстави. Отримання іншої відстрочки. Якщо військовозобов'язаний отримує нову відстрочку на підставі, передбаченій статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", попередня анулюється.

Якщо військовозобов'язаний отримує нову відстрочку на підставі, передбаченій статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", попередня анулюється. Припинення договору з міжнародними організаціями. Завершення контракту чи строку призначення у міжнародних або спеціалізованих організаціях, включно з установами ООН, є причиною анулювання відстрочки.

Завершення контракту чи строку призначення у міжнародних або спеціалізованих організаціях, включно з установами ООН, є причиною анулювання відстрочки. Невиконання робіт із розмінування. Якщо Центр протимінної діяльності зафіксує невиконання завдань із розмінування протягом 6 місяців, відстрочка може бути скасована.

Як уникнути анулювання відстрочки

Уважно слідкуйте за термінами дії вашої відстрочки. У разі зміни статусу підприємства чи трудових відносин уточнюйте у роботодавця, чи зберігається ваше право на відстрочку. Якщо рішення про анулювання виглядає необґрунтованим, ви маєте право оскаржити його в адміністративному чи судовому порядку.

Нагадаємо, за наявних законних підстав можна оформити відстрочку віддалено, без візиту до ТЦК — як це зробити. Також адвокатка пояснила як діяти, якщо у ТЦК не дають довідку про відстрочку.