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Існують чіткі критерії — чому ТЦК може анулювати відстрочку

27 листопада 2024 21:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У яких випадках анулюють відстрочку від мобілізації — пояснення
Працівники ТЦК. Фото: Новини.PRO
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Відстрочка від мобілізації — це право, яке надається військовозобов'язаним у встановлених законом випадках. Проте це право не є абсолютним: воно може бути анульоване лише за чітко визначеними підставами, передбаченими законодавством. 

Новини.LIVE пояснить, у яких випадках можливе скасування відстрочки, та що потрібно знати, щоб захистити свої права.

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Законодавче регулювання

Порядок надання та анулювання відстрочки регламентується Постановою Кабінету Міністрів України №76. Відстрочка може бути скасована лише за наявності конкретних підстав, визначених у пункті 13 цієї постанови. Жодні інші причини, окрім передбачених законом, не можуть стати підставою для її анулювання.

Які існують підстави для анулювання відстрочки

  • Закінчення строку дії відстрочки. Відстрочка має визначений термін дії, після завершення якого військовозобов'язаний підлягає мобілізації.
  • Завершення виконання підприємством робіт для ЗСУ. Якщо підприємство виконувало замовлення для Збройних Сил або інших військових формувань, після завершення цих робіт відстрочка працівників може бути анульована.
  • Втрачання підприємством статусу критично важливого. Якщо підприємство більше не визнається критично важливим для функціонування економіки чи життєзабезпечення, працівники такого підприємства можуть втратити право на відстрочку.
  • Ліквідація підприємства чи органу влади. У разі закриття установи, де працював військовозобов’язаний, відстрочка втрачає чинність.
  • Звільнення з місця роботи. Якщо військовозобов'язаний звільняється з роботи, його відстрочка анулюється, за винятком переведення в межах тієї ж організації.
  • Призупинення трудового договору. Тимчасове припинення трудових відносин із підприємством також є підставою для скасування відстрочки.
  • Подання від керівника органу чи підприємства. Керівник може ініціювати скасування відстрочки, якщо на це є обґрунтовані підстави.
  • Отримання іншої відстрочки. Якщо військовозобов'язаний отримує нову відстрочку на підставі, передбаченій статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", попередня анулюється.
  • Припинення договору з міжнародними організаціями. Завершення контракту чи строку призначення у міжнародних або спеціалізованих організаціях, включно з установами ООН, є причиною анулювання відстрочки.
  • Невиконання робіт із розмінування. Якщо Центр протимінної діяльності зафіксує невиконання завдань із розмінування протягом 6 місяців, відстрочка може бути скасована.

Як уникнути анулювання відстрочки

Уважно слідкуйте за термінами дії вашої відстрочки. У разі зміни статусу підприємства чи трудових відносин уточнюйте у роботодавця, чи зберігається ваше право на відстрочку. Якщо рішення про анулювання виглядає необґрунтованим, ви маєте право оскаржити його в адміністративному чи судовому порядку.

Нагадаємо, за наявних законних підстав можна оформити відстрочку віддалено, без візиту до ТЦК — як це зробити. Також адвокатка пояснила як діяти, якщо у ТЦК не дають довідку про відстрочку

мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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