В каких случаях аннулируют отсрочку от мобилизации — объяснение

Работники ТЦК. Фото: Новини.PRO

Отсрочка от мобилизации — это право, предоставляемое военнообязанным в установленных законом случаях. Однако это право не абсолютно: оно может быть аннулировано только по четко определенным основаниям, предусмотренным законодательством.

Новини.LIVE объяснит, в каких случаях возможна отмена отсрочки, и что нужно знать, чтобы защитить свои права.

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Законодательное регулирование

Порядок предоставления и отмены отсрочки регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины №76. Отсрочка может быть отменена только при наличии конкретных оснований, указанных в пункте 13 настоящего постановления. Никакие другие причины, кроме предусмотренных законом, не могут стать основанием для его аннулирования.

Какие существуют основания для аннулирования отсрочки

Истечение срока действия отсрочки . Отсрочка имеет определенный срок действия, по истечении которого военнообязанный подлежит мобилизации.

. Отсрочка имеет определенный срок действия, по истечении которого военнообязанный подлежит мобилизации. Завершение выполнения предприятием работ для ВСУ . Если предприятие выполняло заказы для Вооруженных Сил или других военных формирований, после завершения этих работ отсрочка работников может быть аннулирована.

. Если предприятие выполняло заказы для Вооруженных Сил или других военных формирований, после завершения этих работ отсрочка работников может быть аннулирована. Утрата предприятием статуса критически важного. Если предприятие больше не признается критически важным для функционирования экономики или жизнеобеспечения, работники такого предприятия могут лишиться права отсрочки.

Если предприятие больше не признается критически важным для функционирования экономики или жизнеобеспечения, работники такого предприятия могут лишиться права отсрочки. Ликвидация компании либо органа власти. При закрытии учреждения, где работал военнообязанный, отсрочка теряет силу.

При закрытии учреждения, где работал военнообязанный, отсрочка теряет силу. Увольнение с места работы. Если военнообязанный увольняется с работы, то его отсрочка аннулируется, за исключением перевода в пределах той же организации.

Если военнообязанный увольняется с работы, то его отсрочка аннулируется, за исключением перевода в пределах той же организации. Приостановление трудового контракта. Временное прекращение трудовых отношений с предприятием также является основанием для отмены отсрочки.

Временное прекращение трудовых отношений с предприятием также является основанием для отмены отсрочки. Представление руководителя органа или предприятия. Руководитель может инициировать отмену отсрочки, если есть обоснованные основания.

Руководитель может инициировать отмену отсрочки, если есть обоснованные основания. Получение другой отсрочки. Если военнообязанный получает новую отсрочку на основании, предусмотренном статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предыдущая аннулируется.

Если военнообязанный получает новую отсрочку на основании, предусмотренном статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предыдущая аннулируется. Прекращение договора с организациями. Завершение контракта или срока назначения в международных или специализированных организациях, включая учреждения ООН, является причиной аннулирования отсрочки.

Завершение контракта или срока назначения в международных или специализированных организациях, включая учреждения ООН, является причиной аннулирования отсрочки. Невыполнение работ по разминированию. Если Центр противоминной деятельности зафиксирует невыполнение задач по разминированию в течение 6 месяцев, отсрочка может быть отменена.

Как избежать аннулирования отсрочки

Внимательно следите за сроками действия отсрочки. В случае изменения статуса предприятия или трудовых отношений уточняйте у работодателя, сохраняется ли ваше право на отсрочку. Если решение об аннулировании выглядит необоснованным, вы можете обжаловать его в административном или судебном порядке.

Напомним, при имеющихся законных основаниях можно оформить отсрочку удаленно, без визита в ТЦК — как это сделать. Также адвокат объяснила, как действовать, если в ТЦК не дают справку об отсрочке.