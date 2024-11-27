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Есть четкие критерии — почему ТЦК может аннулировать отсрочку

27 ноября 2024 21:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
В каких случаях аннулируют отсрочку от мобилизации — объяснение
Работники ТЦК. Фото: Новини.PRO
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Отсрочка от мобилизации — это право, предоставляемое военнообязанным в установленных законом случаях. Однако это право не абсолютно: оно может быть аннулировано только по четко определенным основаниям, предусмотренным законодательством.

Новини.LIVE объяснит, в каких случаях возможна отмена отсрочки, и что нужно знать, чтобы защитить свои права.

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Порядок предоставления и отмены отсрочки регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины №76. Отсрочка может быть отменена только при наличии конкретных оснований, указанных в пункте 13 настоящего постановления. Никакие другие причины, кроме предусмотренных законом, не могут стать основанием для его аннулирования.

Какие существуют основания для аннулирования отсрочки

  • Истечение срока действия отсрочки . Отсрочка имеет определенный срок действия, по истечении которого военнообязанный подлежит мобилизации.
  • Завершение выполнения предприятием работ для ВСУ. Если предприятие выполняло заказы для Вооруженных Сил или других военных формирований, после завершения этих работ отсрочка работников может быть аннулирована.
  • Утрата предприятием статуса критически важного. Если предприятие больше не признается критически важным для функционирования экономики или жизнеобеспечения, работники такого предприятия могут лишиться права отсрочки.
  • Ликвидация компании либо органа власти. При закрытии учреждения, где работал военнообязанный, отсрочка теряет силу.
  • Увольнение с места работы. Если военнообязанный увольняется с работы, то его отсрочка аннулируется, за исключением перевода в пределах той же организации.
  • Приостановление трудового контракта. Временное прекращение трудовых отношений с предприятием также является основанием для отмены отсрочки.
  • Представление руководителя органа или предприятия. Руководитель может инициировать отмену отсрочки, если есть обоснованные основания.
  • Получение другой отсрочки. Если военнообязанный получает новую отсрочку на основании, предусмотренном статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предыдущая аннулируется.
  • Прекращение договора с организациями. Завершение контракта или срока назначения в международных или специализированных организациях, включая учреждения ООН, является причиной аннулирования отсрочки.
  • Невыполнение работ по разминированию. Если Центр противоминной деятельности зафиксирует невыполнение задач по разминированию в течение 6 месяцев, отсрочка может быть отменена.

Как избежать аннулирования отсрочки

Внимательно следите за сроками действия отсрочки. В случае изменения статуса предприятия или трудовых отношений уточняйте у работодателя, сохраняется ли ваше право на отсрочку. Если решение об аннулировании выглядит необоснованным, вы можете обжаловать его в административном или судебном порядке.

Напомним, при имеющихся законных основаниях можно оформить отсрочку удаленно, без визита в ТЦК — как это сделать. Также адвокат объяснила, как действовать, если в ТЦК не дают справку об отсрочке.

мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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