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Оформлення відстрочки онлайн — кому доведеться йти в ТЦК

15 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як оформити відстрочку онлайн — перелік документів та в яких випадках треба йти в ТЦК
Черга до військкомату. Фото архівне ілюстративне: Четверта влада
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Кілька днів тому Міністерство оборони України запровадило оформлення відстрочок від мобілізації у електронному форматі. Це можна зробити через Резерв+. Проте, оформити відтермінування від військової служби досі можна, як і раніше, у територіальних центрах комплектування.

Кому можна оформити відстрочку онлайн та в яких випадках потрібно звернутися до ТЦК — читайте на Новини.LIVE.

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Хто має право на оформлення відстрочки онлайн в Резерв+ 

Скористатися можливістю онлайн-оформлення відстрочки у застосунку Резерв+ можуть:

  • люди з інвалідністю, однак, вони зобов'язані мати актуальне пенсійне посвідчення;
  • студенти, аспіранти, а також докторанти. Вони мають вчитися на денній чи дуальній формі і в жодному разі не порушувати послідовність освіти: тобто, якщо вчаться на магістратурі після бакалаврату або хочуть здобути ступінь аспіранта після магістерського.

Також у Міноборони під час анонсу нововведення в Резерв+ заявляли, що невдовзі в застосунку можна буде оформлювати відстрочку від мобілізації й багатодітним батькам, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей.  Триває бета-тестування функції. 

Як оформити електронну відстрочку

Перш за все оновіть застосунок Резерв+ до версії 1.4.3. Це можна зробити у магазині додатків — App Store або Play Market. При відкритті додатка треба натиснути на три крапки меню на своєму військово-обліковому документі та обрати "Подати запит на відстрочку".

Налаштуйте сповіщення від застосунку Резерв+, щоб не проґавити повідомлення про надання відстрочки. Також електронний військово-обліковий документ автоматично оновить статус у випадку, якщо ви отримаєте схвалення на відстрочку. 

У Міноборони акцентують, що заявнику не потрібні додаткові скачування документів, які мали б стати підтвердженням на право звільнення від мобілізації. Усі документи Резерв+ "підтягує" з інших баз даних, які взаємодіють з реєстром призовників, а також з системою "Оберіг".

Як довго оформлюють електронну відстрочку та чи на рівні вона з паперовим форматом

Електронна відстрочка має ту ж юридичну силу, що й паперовий документ. Ви можете показувати її представникам ТЦК під час перевірки. 

Терміни надання відстрочки залежить від того чи є в базах даних всі необхідні документи чи інформація про військовозобов'язаного. 

Чи потрібно робити електронну відстрочку, якщо раніше оформлювали у паперовому форматі

У Міноборони також зазначили, що оформити електронну відстрочку неможливо, якщо людина вже має актуальне. Проте, вона матиме право подати запит на оформлення електронної, коли закінчиться термін дії попередньої відстрочки. 

Резерв+ не бачить мої дані — що робити

Інколи можливі випадки, що застосунок не може знайти дані військовозобов'язаного. У такому разі треба звернутися до техпідтримки Резерв+. Надалі фахівці зобов'язані сконтактувати з іншими Міністерствами, щоб дозаповнити відомості, яких не вистачає і таким чином виправити помилку. 

У якому випадку потрібно йти до ТЦК та що з документів брати з собою

Нагадаємо, що наразі онлайн відстрочка від мобілізації доступна лише людям з інвалідністю та студентам. Також в розробці запровадженрня функції відтермінування онлайн для багатодітних батьків. У решті випадків громадяни, які бажають оформити відстрочку, мають з'явитися до ТЦК.

Військовозобов'язаний має написати заяву на ім'я голови комісії районного або міського ТЦК, де перебуває на обліку, а також додати документи, які затверджують право на відстрочку чи засвідчені копії, а також копії військово-обліковий документ й паспорт.

Право на отримання відстрочки засвідчують такі документи: 

  • свідоцтво про народження дітей;
  • свідоцтво про шлюб;
  • медична довідка, яка підтверджує захворювання;
  • довідка про опікунство/догляд за особою з інвалідністю;
  • довідка про інвалідність;
  • витяг про бронювання.

Додамо, що в ТЦК можна потрапити через звичайну чергу або ж записатися на електронну.

Нагадаємо, адвокат дала пораду, що не варто казати в ТЦК на вимогу та яка інформація є особистою.

Також ми пояснювали звідки реєстр "Оберіг" бере інформацію про військовозобов'язаного для наповнення бази даних.

мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП резерв

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