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Які бази даних використовує ТЦК для внесення в систему Оберіг

14 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Дані в Оберіг — звідки ТЦК бере інформацію для внесення в базу
Перевірка даних. Фото: Міноборони України
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні працює Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів під назвою "Оберіг". Це інструмент для здійснення військового обліку громадян. Дані для реєстру Оберіг вносяться безпосередньо працівниками ТЦК та СП.

Звідки територіальні центри комплектування беруть дані для їх подальшого внесення в "Оберіг", читайте далі на Новини.LIVE.

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Що таке реєстр "Оберіг" та як він працює 

"Оберіг" — це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система. Вона створена для загального збору даних про всіх військовозобов'язаних громадян в Україні. До його створенням обліком призовників займалися ТЦК у паперовому форматі, що ускладнювало процес роботи та займало багато часу. 

Зараз завдяки системі "Оберіг" можна оцифрувати та впорядкувати процес військового обліку. Її сформували на базі інформації, яку отримали з інших державних реєстрів та відомчих баз даних. 

Звідки в реєстр "Оберіг" вносять дані громадян

Реєстр "Оберіг" наповнюють працівники ТЦК та СП з паперових карток обліку військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Окрім того, дані вносять з існуючих держреєстрів, таких як:

  • Бази Центральної виборчої комісії
  • Державної податкової служби
  • Державної міграційної служби
  • Міністерства освіти і науки
  • Державної судової адміністрації
  • Пенсійного фонду
  • Міністерства соціальної політики
  • Державної прикордонної служби
  • Інших відомств

Яку інформацію зберігають в реєстрі "Оберіг"

  • ПІБ;
  • дата і місце народження;
  • місце проживання;
  • сімейний стан, склад сім’ї
  • освіта, місце роботи/навчання;
  • військово-облікові дані (категорія, військовий квиток, спеціальність тощо);
  • відомості про стан здоров’я;
  • контактні дані;
  • дані про призов, проходження служби, результати медкомісій, наявність відстрочок чи звільнень від призову тощо.

Чи можна видалити свої дані із застосунку та телефону

Дані не зберігаються на серверах мобільного застосунку. Вони відображаються з реєстру "Оберіг". Варто зазначити, що вони зберігаються на смартфонах громадян у зашифрованому вигляді, а доступ до них відкривається виключно після авторизації через систему BankID.

Хто має доступ до інформації у "Оберіг"

Доступом до реєстру "Оберіг" володіють:

  • Міністерство оборони України;
  • Генеральний штаб ЗСУ;
  • Служба безпеки України та Служба зовнішньої розвідки;
  • ТЦК та СП як органи ведення реєстру.

Хто має право змінювати дані в реєстрі

Право на зміну облікових даних в реєстрі "Оберіг" мають тільки уповноважені працівники районних ТЦК та СП. Будь-яка зміна підписується особистим електронним ключем оператора.

Нагадаємо, ми пояснювали, що робити громадянам за кордоном, які отримали повістку від ТЦК.

Також адвокат пояснив, чи мають право у ТЦК відмовити у відстрочці, якщо громадянин не оновив свої дані.

персональні дані мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці реєстр Оберіг

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