Повістка від ТЦК — що робити громадянину за кордоном

Українські чоловіки біля консульства у Чехії. Фото: "Радіо Свобода"

Повістки громадянам, які перебувають за кордоном, можуть бути пов’язані або з помилками в діях територіального центру комплектування, або з неоформленою відстрочкою. Громадянин має повідомити ТЦК, що не зможе з’явитися, а також подати заяву і документи про відстрочку.

Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.

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Повістка громадянину, який перебуває за кордоном

У деяких випадках повістки від ТЦК надходять громадянам, які перебувають за межами України.

"Повістка може бути пов'язана із тим, що чоловік не оформлював відстрочку у зв'язку з інвалідністю, а тому його викликають до ТЦК та СП", — зазначила Марина Бекало.

Втім, бувають і помилки у процесі оповіщення.

"Якщо чоловік оновлював дані та вказав адресу проживання за кордоном, то у ТЦК та СП не було підстав надсилати повістку за зареєстрованим місцем проживання в Україні", — наголосила юристка.

Що робити українському емігранту

Бекало пояснила, що у такій ситуації має зробити громадянин, який, перебуваючи за кордоном, отримав повістку.

Для початку варто надіслати в ТЦК повідомлення про неможливіть з'явлення через проживання за кордоном (це не є порушенням, чоловік виїхав законно та оновив дані, вказавши свою закордонну адресу), посилаючись на відомості в "Резерв+", які він подав про себе вчасно, та неможливість з'явлення за повісткою.

Крім того, треба подати документи на відстрочку. Це можна зробити у дипломатичній чи консульській установі України за кордоном.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи зможуть чоловіки за кордоном отримати повістки поштою.

Також ми повідомляли про єдиний варіант, коли можна стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном.