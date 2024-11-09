Повестка от ТЦК – что делать гражданину за границей

Повестка гражданину за границей — что делать в такой ситуации
Повестки гражданам, которые находятся за границей, могут быть связаны либо с ошибками в действиях территориального центра комплектования, либо с неоформленной отсрочкой. Гражданин должен уведомить ТЦК, что не сможет явиться, а также подать заявление и документы об отсрочке.
Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.
Повестка гражданину, находящемуся за границей
В некоторых случаях повестки от ТЦК поступают гражданам, которые находятся за пределами Украины.
"Повестка может быть связана с тем, что мужчина не оформлял отсрочку в связи с инвалидностью, поэтому его вызывают в ТЦК и СП", — отметила Марина Бекало.
Впрочем, бывают и ошибки в процессе оповещения.
"Если мужчина обновлял данные и указал адрес проживания за границей, то у ТЦК и СП не было оснований посылать повестку по зарегистрированному месту жительства в Украине", — подчеркнула юрист.
Что делать украинскому эмигранту
Бекало объяснила, что в такой ситуации должен сделать гражданин, находясь за границей, получивший повестку.
Для начала следует отправить в ТЦК сообщение о невозможности появления из-за проживания за границей (это не является нарушением, мужчина уехал законно и обновил данные, указав свой заграничный адрес), ссылаясь на сведения в "Резерв+", которые он подал о себе вовремя, и невозможность появления по повестке.
Кроме того, нужно подать документы на отсрочку. Это можно сделать в дипломатическом или консульском учреждении Украины за границей.
Напомним, мы ранее писали о том, смогут ли мужчины за границей получить повестки по почте.
Также мы сообщали о единственном варианте, когда можно встать на военный учет, находясь за границей.
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