Повестка от ТЦК – что делать гражданину за границей

Украинские мужчины возле консульства в Чехии. Фото: "Радио Свобода"

Повестки гражданам, которые находятся за границей, могут быть связаны либо с ошибками в действиях территориального центра комплектования, либо с неоформленной отсрочкой. Гражданин должен уведомить ТЦК, что не сможет явиться, а также подать заявление и документы об отсрочке.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

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Повестка гражданину, находящемуся за границей

В некоторых случаях повестки от ТЦК поступают гражданам, которые находятся за пределами Украины.

"Повестка может быть связана с тем, что мужчина не оформлял отсрочку в связи с инвалидностью, поэтому его вызывают в ТЦК и СП", — отметила Марина Бекало.

Впрочем, бывают и ошибки в процессе оповещения.

"Если мужчина обновлял данные и указал адрес проживания за границей, то у ТЦК и СП не было оснований посылать повестку по зарегистрированному месту жительства в Украине", — подчеркнула юрист.

Что делать украинскому эмигранту

Бекало объяснила, что в такой ситуации должен сделать гражданин, находясь за границей, получивший повестку.

Для начала следует отправить в ТЦК сообщение о невозможности появления из-за проживания за границей (это не является нарушением, мужчина уехал законно и обновил данные, указав свой заграничный адрес), ссылаясь на сведения в "Резерв+", которые он подал о себе вовремя, и невозможность появления по повестке.

Кроме того, нужно подать документы на отсрочку. Это можно сделать в дипломатическом или консульском учреждении Украины за границей.

Напомним, мы ранее писали о том, смогут ли мужчины за границей получить повестки по почте.

Также мы сообщали о единственном варианте, когда можно встать на военный учет, находясь за границей.