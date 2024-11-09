Відмова відстрочки від мобілізації у ТЦК - що робити, якщо неоновлені дані

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Відстрочка від мобілізації оформлюється незалежно від актуальності військово-облікових даних. Тому ТЦК зобов’язаний прийняти і розглянути заяву про відстрочку від громадянина, який не оновив свої дані раніше.

Про це на порталі b2bconsult написала адвокатка Марина Бекало.

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В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після запровадження на усій території країни воєнного стану.

Під час цього процесу частина військовозобов’язаних громадян має право оформити відстрочку від мобілізації, за наявності поважних підстав.

При цьому, підкреслила Марина Бекало, це право вони зберігають навіть у тому випадку, якщо з якихось причин не оновили вчасно військово-облікові дані.

"Постановою не передбачається такої підстави для відмови у прийнятті заяви на відстрочку чи у наданні відстрочки як не оновлення даних", — запевнила адвокатка.

Що має і що не має зробити ТЦК

Бекало зауважила, що територіальний центр комплектування не може відмовитися прийняти документи у такого громадянина — а має за будь-яких обставин розглянути заяву про відстрочку.

І до закінчення розгляду заяви цього громадянина неможливо призвати на військову службу по мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як правильно оформити рекомендований лист для ТЦК, щоб отримати відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, чи можуть призвати до лав ЗСУ громадянина, який пішов оформлювати продовження відстрочки уже після завершення попереднього періоду.