Отказ отсрочки от мобилизации в ТЦК – что делать, если необновлены данные

Оформление документов в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Отсрочка от мобилизации оформляется независимо от актуальности военно-учетных данных. Поэтому ТЦК обязан принять и рассмотреть заявление об отсрочке от гражданина, не обновившего свои данные раньше.

Об этом на портале b2bconsult написала адвокат Марина Бекало.

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Влияют ли на отсрочку не обновленные военно-учетные данные

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после введения на всей территории страны военного положения.

Во время этого процесса часть военнообязанных граждан имеет право оформить отсрочку от мобилизации при наличии уважительных оснований.

При этом, подчеркнула Марина Бекало, это право они сохраняют даже в том случае, если по каким-либо причинам не обновили вовремя военно-учетные данные.

"Постановлением не предусматривается такого основания для отказа в принятии заявления на отсрочку или в предоставлении отсрочки, как не обновление данных", — заверила адвокат.

Что должен и что не должен сделать ТЦК

Бекало отметила, что территориальный центр комплектования не может отказаться принять документы у такого гражданина — а при любых обстоятельствах должен рассмотреть заявление об отсрочке.

И до окончания рассмотрения заявления этого гражданина невозможно призвать на военную службу по мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, как правильно оформить заказное письмо для ТЦК, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали о том, могут ли призвать в ряды ВСУ гражданина, который пошел оформлять продолжение отсрочки уже после завершения предыдущего периода.