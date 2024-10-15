Як уточнити військово-облікові дані з-за кордону - тривалість оновлення ВОД

Українські емігранти біля консульства в Польщі. Фото: Shchodennyk

Українські військовозобов’язані громадяни, які перебувають за межами України, теж мають оновити військово-облікові дані — за допомогою електронної пошти. На відповідь ТЦК зазвичай йде місяць-півтора.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Оновити дані треба і з-за кордону

В 2024 році в Україні пройшов масштабний процес оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаних громадян.

Оновити дані мали усі військовозобов’язані українці, незалежно від того, де вони перебувають в Україні чи за її межами.

Юристи пояснили, як це зробити, перебуваючи на території іншої країни.

Як довго ТЦК відповідатиме емігрантам

"Це можна зробити шляхом телефону або електронної пошти", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Цей процес може бути дещо затягнутим у часі, підкреслив юрист.

"У ТЦК мають відповісти протягом 30- 45 днів", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, чи можуть українці повторно оновити військово-облікові дані у "Резерв+".

Також ми писали про те, що робити військовозобов’язаним, які досі не оновили дані у ТЦК.