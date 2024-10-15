Как уточнить военно-учетные данные из-за границы – продолжительность обновления ВУД

Уточнение данных из-за границы — как долго длится этот процесс
Украинские военнообязанные граждане, которые находятся за пределами Украины, тоже должны обновить военно-учетные данные с помощью электронной почты. На ответ ТЦК обычно уходит месяц-полтора.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Обновить данные нужно и из-за границы
В 2024 году в Украине прошел масштабный процесс обновления военно-учетных данных военнообязанных граждан.
Обновить данные должны были все военнообязанные украинцы, независимо от того, где они находятся в Украине или за ее пределами.
Юристы объяснили, как это сделать, находясь на территории другой страны.
Как долго ТЦК будет отвечать эмигрантам
"Это можно сделать по телефону или по электронной почте", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.
Этот процесс может быть несколько затянутым по времени, подчеркнул юрист.
"В ТЦК должны ответить в течение 30-45 дней", — отметил Айвазян.
Напомним, мы ранее сообщали о том, могут ли украинцы повторно обновить военно-учетные данные в "Резерв+".
Также мы писали о том, что делать военнообязанным, до сих пор не обновившим данные в ТЦК.
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