Как уточнить военно-учетные данные из-за границы – продолжительность обновления ВУД

Украинские эмигранты возле консульства в Польше. Фото: Shchodennyk

Украинские военнообязанные граждане, которые находятся за пределами Украины, тоже должны обновить военно-учетные данные с помощью электронной почты. На ответ ТЦК обычно уходит месяц-полтора.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Обновить данные нужно и из-за границы

В 2024 году в Украине прошел масштабный процесс обновления военно-учетных данных военнообязанных граждан.

Обновить данные должны были все военнообязанные украинцы, независимо от того, где они находятся в Украине или за ее пределами.

Юристы объяснили, как это сделать, находясь на территории другой страны.

Как долго ТЦК будет отвечать эмигрантам

"Это можно сделать по телефону или по электронной почте", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Этот процесс может быть несколько затянутым по времени, подчеркнул юрист.

"В ТЦК должны ответить в течение 30-45 дней", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее сообщали о том, могут ли украинцы повторно обновить военно-учетные данные в "Резерв+".

Также мы писали о том, что делать военнообязанным, до сих пор не обновившим данные в ТЦК.