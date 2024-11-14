Данные в Обереге – откуда ТЦК берет информацию для внесения в базу

Какие базы данных использует ТЦК для внесения в систему Оберег
В Украине работает Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов под названием "Оберег". Это инструмент для военного учета граждан. Данные для реестра Оберег вносятся непосредственно работниками ТЦК и СП.
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Что такое реестр Оберег и как он работает
Оберег – это автоматизированная информационно-телекоммуникационная система. Она создана для общего сбора данных обо всех военнообязанных гражданах Украины. До создания учетом призывников занимались ТЦК в бумажном формате, что усложняло процесс работы и занимало много времени.
Сейчас благодаря системе "Оберег" можно оцифровать и упорядочить процесс военного учета. Ее сформировали на базе информации, полученной из других государственных реестров и ведомственных баз данных.
Откуда в реестр Оберег вносят данные граждан
Реестр Оберег наполняют работники ТЦК и СП по бумажным картам учета военнообязанных, призывников и резервистов.
Кроме того, данные вносятся из существующих госреестров, таких как:
- Базы Центральной избирательной комиссии
- Государственной налоговой службы
- Государственной миграционной службы
- Министерства образования и науки
- Государственной судебной администрации
- Пенсионный фонд
- Министерства социальной политики
- Государственной пограничной службы
- Других ведомств
Какую информацию хранят в реестре Оберег
- ФИО;
- дата и место рождения;
- место жительства;
- семейное положение, состав семьи
- образование, место работы/учебы;
- военно-учетные данные (категория, военный билет, специальность и т.д.);
- сведения о состоянии здоровья;
- контактные данные;
- данные о призыве, прохождении службы, результаты медкомиссий, наличие отсрочек или освобождений от призыва и тому подобное.
Можно ли удалить свои данные из приложения и телефона
Данные не хранятся на серверах мобильного приложения. Они отображаются из реестра "Оберег". Следует отметить, что они хранятся на смартфонах граждан в зашифрованном виде, а доступ к ним открывается исключительно после авторизации через систему BankID.
Кто имеет доступ к информации в "Оберег"
Доступом к реестру "Оберег" владеют:
- Министерство обороны;
- Генеральный штаб ВСУ;
- Служба безопасности и Служба внешней разведки;
- ТЦК и СП как органы ведения реестра.
Кто имеет право изменять данные в реестре
Право на изменение учетных данных в реестре "Оберег" имеют только уполномоченные работники районных ТЦК и СП. Любое изменение подписывается личным электронным ключом оператора.
Напомним, мы объясняли, что делать гражданам за границей, получившим повестку от ТЦК.
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