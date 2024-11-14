Данные в Обереге – откуда ТЦК берет информацию для внесения в базу

Проверка данных. Фото: Минобороны Украины

В Украине работает Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов под названием "Оберег". Это инструмент для военного учета граждан. Данные для реестра Оберег вносятся непосредственно работниками ТЦК и СП.

Откуда территориальные центры комплектования берут данные для дальнейшего внесения в "Оберег" читайте дальше на Новини.LIVE.

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Что такое реестр Оберег и как он работает

Оберег – это автоматизированная информационно-телекоммуникационная система. Она создана для общего сбора данных обо всех военнообязанных гражданах Украины. До создания учетом призывников занимались ТЦК в бумажном формате, что усложняло процесс работы и занимало много времени.

Сейчас благодаря системе "Оберег" можно оцифровать и упорядочить процесс военного учета. Ее сформировали на базе информации, полученной из других государственных реестров и ведомственных баз данных.

Откуда в реестр Оберег вносят данные граждан

Реестр Оберег наполняют работники ТЦК и СП по бумажным картам учета военнообязанных, призывников и резервистов.

Кроме того, данные вносятся из существующих госреестров, таких как:

Базы Центральной избирательной комиссии

Государственной налоговой службы

Государственной миграционной службы

Министерства образования и науки

Государственной судебной администрации

Пенсионный фонд

Министерства социальной политики

Государственной пограничной службы

Других ведомств

Какую информацию хранят в реестре Оберег

ФИО;

дата и место рождения;

место жительства;

семейное положение, состав семьи

образование, место работы/учебы;

военно-учетные данные (категория, военный билет, специальность и т.д.);

сведения о состоянии здоровья;

контактные данные;

данные о призыве, прохождении службы, результаты медкомиссий, наличие отсрочек или освобождений от призыва и тому подобное.

Можно ли удалить свои данные из приложения и телефона

Данные не хранятся на серверах мобильного приложения. Они отображаются из реестра "Оберег". Следует отметить, что они хранятся на смартфонах граждан в зашифрованном виде, а доступ к ним открывается исключительно после авторизации через систему BankID.

Кто имеет доступ к информации в "Оберег"

Доступом к реестру "Оберег" владеют:

Министерство обороны;

Генеральный штаб ВСУ;

Служба безопасности и Служба внешней разведки;

ТЦК и СП как органы ведения реестра.

Кто имеет право изменять данные в реестре

Право на изменение учетных данных в реестре "Оберег" имеют только уполномоченные работники районных ТЦК и СП. Любое изменение подписывается личным электронным ключом оператора.

Напомним, мы объясняли, что делать гражданам за границей, получившим повестку от ТЦК.

Также адвокат объяснил, имеют ли право в ТЦК отказать в отсрочке, если гражданин не обновил свои данные.