Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Какие базы данных использует ТЦК для внесения в систему Оберег arrow

Какие базы данных использует ТЦК для внесения в систему Оберег

14 ноября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Данные в Обереге – откуда ТЦК берет информацию для внесения в базу
Проверка данных. Фото: Минобороны Украины
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине работает Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов под названием "Оберег". Это инструмент для военного учета граждан. Данные для реестра Оберег вносятся непосредственно работниками ТЦК и СП.

Откуда территориальные центры комплектования берут данные для дальнейшего внесения в "Оберег" читайте дальше на Новини.LIVE.

Читайте также:

Что такое реестр Оберег и как он работает

Оберег – это автоматизированная информационно-телекоммуникационная система. Она создана для общего сбора данных обо всех военнообязанных гражданах Украины. До создания учетом призывников занимались ТЦК в бумажном формате, что усложняло процесс работы и занимало много времени.

Сейчас благодаря системе "Оберег" можно оцифровать и упорядочить процесс военного учета. Ее сформировали на базе информации, полученной из других государственных реестров и ведомственных баз данных.

Откуда в реестр Оберег вносят данные граждан

Реестр Оберег наполняют работники ТЦК и СП по бумажным картам учета военнообязанных, призывников и резервистов.

Кроме того, данные вносятся из существующих госреестров, таких как:

  • Базы Центральной избирательной комиссии
  • Государственной налоговой службы
  • Государственной миграционной службы
  • Министерства образования и науки
  • Государственной судебной администрации
  • Пенсионный фонд
  • Министерства социальной политики
  • Государственной пограничной службы
  • Других ведомств

Какую информацию хранят в реестре Оберег

  • ФИО;
  • дата и место рождения;
  • место жительства;
  • семейное положение, состав семьи
  • образование, место работы/учебы;
  • военно-учетные данные (категория, военный билет, специальность и т.д.);
  • сведения о состоянии здоровья;
  • контактные данные;
  • данные о призыве, прохождении службы, результаты медкомиссий, наличие отсрочек или освобождений от призыва и тому подобное.

Можно ли удалить свои данные из приложения и телефона

Данные не хранятся на серверах мобильного приложения. Они отображаются из реестра "Оберег". Следует отметить, что они хранятся на смартфонах граждан в зашифрованном виде, а доступ к ним открывается исключительно после авторизации через систему BankID.

Кто имеет доступ к информации в "Оберег"

Доступом к реестру "Оберег" владеют:

  • Министерство обороны;
  • Генеральный штаб ВСУ;
  • Служба безопасности и Служба внешней разведки;
  • ТЦК и СП как органы ведения реестра.

Кто имеет право изменять данные в реестре

Право на изменение учетных данных в реестре "Оберег" имеют только уполномоченные работники районных ТЦК и СП. Любое изменение подписывается личным электронным ключом оператора.

Напомним, мы объясняли, что делать гражданам за границей, получившим повестку от ТЦК.

Также адвокат объяснил, имеют ли право в ТЦК отказать в отсрочке, если гражданин не обновил свои данные.

личные данные мобилизация ТЦК и СП военнослужащие реестр Оберіг

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Придется ждать 120 дней — что нужно знать клиентам ПриватБанка

06:58 Военным платят дополнительные 70 тысяч грн — условия и нюансы

06:40 Цены на алюминий в ноябре — сколько стоят цветные металлы

06:30 В Украине дорожает ячмень — цены на зерновые в ноябре

06:30 Какие базы данных использует ТЦК для внесения в систему Оберег

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

06:25 В Госдепе США сообщили, как Китай влияет на войну РФ

06:10 Ранний выход на пенсию — профессии с льготными условиями

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

06:03 Как будет на украинском "встречают по одежке" — ответ языковеда

05:47 Байден встретится с Си Цзиньпином — будут говорить об Украине

07:01 Придется ждать 120 дней — что нужно знать клиентам ПриватБанка

06:58 Военным платят дополнительные 70 тысяч грн — условия и нюансы

06:40 Цены на алюминий в ноябре — сколько стоят цветные металлы

06:30 В Украине дорожает ячмень — цены на зерновые в ноябре

06:30 Какие базы данных использует ТЦК для внесения в систему Оберег

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

06:25 В Госдепе США сообщили, как Китай влияет на войну РФ

06:10 Ранний выход на пенсию — профессии с льготными условиями

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

06:03 Как будет на украинском "встречают по одежке" — ответ языковеда

05:47 Байден встретится с Си Цзиньпином — будут говорить об Украине

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко сказала, почему не стоит говорить о выборах, пока война

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком