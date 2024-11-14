Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу arrow

Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

14 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Що ні в якому разі не можна казати в ТЦК — відповідь адвоката
Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває мобілізація, під час якої в ході перевірки документів працівники територіальні центри комплектування можуть цікавитися у військовозобов'язаного його життям, родом діяльності тощо. Проте, є інформація, яку громадянин не зобов'язаний надавати працівникам ТЦК

Адвокат Олена Андреєва повідомила Новини.LIVE яку інформацію про себе можна розказати в ТЦК, а яку ви не зобов'язані надавати.

Читайте також:

Яку інформацію ви не зобов'язані розповідати в ТЦК

Адвокат пояснює, що людина не зобов'язана розповідати працівникам ТЦК інформацію про третіх осіб чи інформацію, яка стосується особистого життя. 

"Проте інформація щодо персональних даних, сімейного стану, місця роботи все ж таки має бути повідомлена працівникам ТЦК, зокрема в рамках оновлення даних чи змін, наприклад, місця роботи, сімейного стану", — пояснила Олена Андреєва. 

У ТЦК працює товариш чи знайомий — які права він має щодо моїх даних

Якщо у ТЦК працює ваш товариш, знайомий чи родич, то він мусить розмежувати поняття "знаю особисту інформацію про друга" і свої посадові обов’язки та функції, а також ту інформацію, про яку вінг дізнався в ході здійснення ним своїх посадових обов'язків.

"Інформація, яка стосується особистого та сімейного життя конкретної особи, не може бути розголошена без її на те згоди", — додала адвокат.

Зокрема, варто звернути увагу на норми Закону України "Про захист персональних даних". Там йдеться, що має бути наданий дозвіл від особи на обробку персональних даних. Їх мають дотримуватися навіть працівники ТЦК. 

Нагадаємо, в соцмережах батьки юнаків, які мають встати на облік у ТЦК та СП поскаржились на видані на підпис формуляри засвідчення згоди громадянина на військову службу щодо виконання ним заходів професійно-психологічного вивчення. Що це таке та чи обов'язково це підписувати підлітку? 

Також ми повідомляли про те, як можна дізнатися чи відкрите виконавче провадження проти особи від ТЦК.

персональні дані мобілізація інформація ТЦК та СП адвокат

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:48 Стало відомо, кого Трамп призначить держсекретарем США

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

00:15 Пісна тушкована капуста з секретами від досвідчених господинь

00:10 Сибіга зустрівся Блінкеним — обговорили допомогу Україні

00:02 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

13 листопада 2024

23:59 Доцент вишу у Харкові "зливав" дані про ЗСУ — що вирішив суд

Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

23:54 У США обрали нового лідера республіканців у Сенаті

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

23:16 Збірна України з футболу несподівано програла Казахстану

00:48 Стало відомо, кого Трамп призначить держсекретарем США

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

00:15 Пісна тушкована капуста з секретами від досвідчених господинь

00:10 Сибіга зустрівся Блінкеним — обговорили допомогу Україні

00:02 На Київщині оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

13 листопада 2024

23:59 Доцент вишу у Харкові "зливав" дані про ЗСУ — що вирішив суд

23:54 У США обрали нового лідера республіканців у Сенаті

23:16 Збірна України з футболу несподівано програла Казахстану

22:59 У Держдепі США назвали суму надзвичайних позик для України

22:49 Савченко відреагувала на звинувачення Безуглої та долучила СБУ

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Геращенко пояснила, чому не варто говорити про вибори, поки війна

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком