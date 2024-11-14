Що ні в якому разі не можна казати в ТЦК — відповідь адвоката

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: Армія.Inform

В Україні триває мобілізація, під час якої в ході перевірки документів працівники територіальні центри комплектування можуть цікавитися у військовозобов'язаного його життям, родом діяльності тощо. Проте, є інформація, яку громадянин не зобов'язаний надавати працівникам ТЦК.

Адвокат Олена Андреєва повідомила Новини.LIVE яку інформацію про себе можна розказати в ТЦК, а яку ви не зобов'язані надавати.

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Адвокат пояснює, що людина не зобов'язана розповідати працівникам ТЦК інформацію про третіх осіб чи інформацію, яка стосується особистого життя.

"Проте інформація щодо персональних даних, сімейного стану, місця роботи все ж таки має бути повідомлена працівникам ТЦК, зокрема в рамках оновлення даних чи змін, наприклад, місця роботи, сімейного стану", — пояснила Олена Андреєва.

У ТЦК працює товариш чи знайомий — які права він має щодо моїх даних

Якщо у ТЦК працює ваш товариш, знайомий чи родич, то він мусить розмежувати поняття "знаю особисту інформацію про друга" і свої посадові обов’язки та функції, а також ту інформацію, про яку вінг дізнався в ході здійснення ним своїх посадових обов'язків.

"Інформація, яка стосується особистого та сімейного життя конкретної особи, не може бути розголошена без її на те згоди", — додала адвокат.

Зокрема, варто звернути увагу на норми Закону України "Про захист персональних даних". Там йдеться, що має бути наданий дозвіл від особи на обробку персональних даних. Їх мають дотримуватися навіть працівники ТЦК.

Нагадаємо, в соцмережах батьки юнаків, які мають встати на облік у ТЦК та СП поскаржились на видані на підпис формуляри засвідчення згоди громадянина на військову службу щодо виконання ним заходів професійно-психологічного вивчення. Що це таке та чи обов'язково це підписувати підлітку?

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