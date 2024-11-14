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Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

14 ноября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Что ни в коем случае нельзя говорить в ТЦК — ответ адвоката
Проверка документов работниками ТЦК. Фото иллюстративное: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается мобилизация, во время которой в ходе проверки документов работники территориальных центров комплектования могут интересоваться у военнообязанной его жизнью, родом деятельности и т.п. Однако есть информация, которую гражданин не обязан предоставлять работникам ТЦК.

Адвокат Елена Андреева сообщила Новини.LIVE, какую информацию о себе можно рассказать в ТЦК, а которую вы не обязаны предоставлять.

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Адвокат объясняет, что человек не обязан рассказывать работникам ТЦК информацию о третьих лицах или информацию, которая касается личной жизни.

"Однако информация о персональных данных, семейном положении, месте работы все же должна быть сообщена работникам ТЦК, в частности, в рамках обновления данных или изменений, например, места работы, семейного положения", — пояснила Елена Андреева.

В ТЦК работает товарищ или знакомый — какие права он имеет по моим данным

Если в ТЦК работает ваш товарищ, знакомый или родственник, то он должен разграничить понятие "знаю личную информацию о друге" и свои должностные обязанности и функции, а также ту информацию, о которой он узнал в ходе осуществления им своих должностных обязанностей .

"Информация, которая касается личной и семейной жизни конкретного лица, не может быть разглашена без его согласия" , — добавила адвокат.

В частности, следует обратить внимание на нормы Закона Украины "О защите персональных данных". Там говорится, что должно быть предоставлено разрешение от лица на обработку персональных данных. Их должны придерживаться даже работники ТЦК.

Напомним, в соцсетях родители юношей, которые должны встать на учет в ТЦК и СП, пожаловались на выданные на подпись формуляры удостоверения согласия гражданина на военную службу по выполнению им профессионально-психологического изучения. Что это такое и обязательно ли подписывать подростку?

Также мы сообщали о том, как можно узнать открытое ли исполнительное производство против лица от ТЦК.

личные данные мобилизация информация ТЦК и СП адвокат

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