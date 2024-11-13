Як дізнатись чи відкрите виконавче провадження та штраф від ТЦК

Перевірка документів у військкоматі. Фото архівне: УНІАН

Міністерство юстиції України погодило, що якщо військовозобов'язана особа отримала штраф від ТЦК та СП, то стосовно неї відкриють виконавче провадження. Будь-яка людина може дізнатися про це кількома способами.

Про це повідомило "Суспільне" управління комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Що таке виконавче провадження

Виконавче провадження в Україні — це виконання рішень судів та інших органів чи посадових осіб, що підлягають примусовому обов'язковому виконанню, якщо особа не хоче їх виконувати добровільно.

Де та як дізнатися про відкрите виконавче провадження

через особистий візит до відповідного органу державної виконавчої служби;

через автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП).

Які дані використовуються при пошуку відкритого виконавчого провадження

прізвище, ім'я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;

номер виконавчого провадження.

Важливо! Якщо є відповідне виконавче провадження, то воно обов'язково має містити запис про час його відкриття.

Нагадаємо, представники ТЦК пояснили, як довго за законом мають право утримувати людину у поліції та у військкоматі, якщо вона які порушила правила військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Також стало відомо, як саме відбувається розшук людей, які не оновили дані в ТЦК та СП.