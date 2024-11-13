Як дізнатись чи відкрите виконавче провадження та штраф від ТЦК

Де дізнатися про відкрите виконавче провадження від ТЦК — перелік
Міністерство юстиції України погодило, що якщо військовозобов'язана особа отримала штраф від ТЦК та СП, то стосовно неї відкриють виконавче провадження. Будь-яка людина може дізнатися про це кількома способами.
Про це повідомило "Суспільне" управління комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.
Що таке виконавче провадження
Виконавче провадження в Україні — це виконання рішень судів та інших органів чи посадових осіб, що підлягають примусовому обов'язковому виконанню, якщо особа не хоче їх виконувати добровільно.
Де та як дізнатися про відкрите виконавче провадження
- через особистий візит до відповідного органу державної виконавчої служби;
- через автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП).
Які дані використовуються при пошуку відкритого виконавчого провадження
- прізвище, ім'я, по батькові;
- число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;
- найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб;
- номер виконавчого провадження.
Важливо! Якщо є відповідне виконавче провадження, то воно обов'язково має містити запис про час його відкриття.
Нагадаємо, представники ТЦК пояснили, як довго за законом мають право утримувати людину у поліції та у військкоматі, якщо вона які порушила правила військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Також стало відомо, як саме відбувається розшук людей, які не оновили дані в ТЦК та СП.
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