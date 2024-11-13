Как узнать открытое ли исполнительное производство и штраф от ТЦК

Проверка документов в военкомате. Фото архивное: УНИАН

Министерство юстиции Украины согласовало, что если военнообязанное лицо получило штраф от ТЦК и СП, то в отношении его откроют исполнительное производство. Любой человек может узнать это несколькими способами.

Об этом сообщило "Суспільне" управление коммуникаций Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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Что такое исполнительное производство

Исполнительное производство в Украине — это исполнение решений судов и других органов или должностных лиц, подлежащих принудительному обязательному исполнению, если лицо не хочет их выполнять добровольно.

Где и как узнать об открытом исполнительном производстве

через личный визит в соответствующий орган государственной исполнительной службы;

через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП).

Какие данные используются при поиске открытого исполнительного производства

фамилия, имя, отчество;

число, месяц, год рождения должника – физического лица и фамилию, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц;

номер исполнительного производства.

Важно! Если есть соответствующее исполнительное производство, то оно обязательно должно содержать запись о его открытии.

Напомним, представители ТЦК объяснили, как долго по закону имеют право содержать человека в полиции и в военкомате, если он нарушил правила военного учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Также стало известно, как именно происходит розыск людей, не обновивших данные в ТЦК и СП.