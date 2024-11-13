Как узнать открытое ли исполнительное производство и штраф от ТЦК

Где узнать открытое исполнительное производство от ТЦК — перечень
Министерство юстиции Украины согласовало, что если военнообязанное лицо получило штраф от ТЦК и СП, то в отношении его откроют исполнительное производство. Любой человек может узнать это несколькими способами.
Об этом сообщило "Суспільне" управление коммуникаций Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Что такое исполнительное производство
Исполнительное производство в Украине — это исполнение решений судов и других органов или должностных лиц, подлежащих принудительному обязательному исполнению, если лицо не хочет их выполнять добровольно.
Где и как узнать об открытом исполнительном производстве
- через личный визит в соответствующий орган государственной исполнительной службы;
- через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП).
Какие данные используются при поиске открытого исполнительного производства
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц, год рождения должника – физического лица и фамилию, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;
- наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц;
- номер исполнительного производства.
Важно! Если есть соответствующее исполнительное производство, то оно обязательно должно содержать запись о его открытии.
Напомним, представители ТЦК объяснили, как долго по закону имеют право содержать человека в полиции и в военкомате, если он нарушил правила военного учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.
Также стало известно, как именно происходит розыск людей, не обновивших данные в ТЦК и СП.
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