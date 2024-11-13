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Юнакам 16 років дають формуляр згоди на військову службу — що це

13 листопада 2024 08:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Юнакам з 16 років в ТЦК дають формуляр згоди на військову службу — що робити
Представники ТЦК у школі. Фото ілюстративне: Львівський ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні 16-річні хлопці мають встати на облік у ТЦК та СП. Інколи там можуть дати на підпис формуляр засвідчення згоди громадянина на військову службу щодо виконання ним заходів професійно-психологічного вивчення та заповнити бланк про соціальний паспорт родини. Що з цього можна не підписувати та чи законно це?

Про це розповіла адвокатка Марина Бекало у коментарі ТСН.

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Мама одного з юнаків опублікувала фото бланку, який йому вручили у ТЦК. 

бланк в ТЦК
Формуляр засвідчення згоди громадянина на військову службу щодо виконання ним заходів професійно-психологічного вивчення. Фото: скриншот

"Зараз 16-річки йдуть у військомати від школи. Видали купу бланків і серед них такий. Це якась маячня. Згода громадянина на військову службу. Яка згода в 16 років і на яку таку службу? Я чула, що вже підсовують згоду завчасно, а потім в 18 років забирають на війну, але не думала, що це реальні історії. Що скажете? Який у вас досвід, мами синів 2007-2008 рр?" — обурилась жінка.

Що робити якщо юнаку дали формуляр згоди на військову службу — поради адвоката

Адвокатка пояснила, що щороку впродовж січня-березня згідно з чинним законодавством юнакам, яким виповнилось 17 років, потрібно встати на військовий облік призовників ТЦК та СП за місцем проживання.

Своєю чергою в ТЦК та СП створюють призовні комісії, які займаються організацією проходження допризовників ВЛК. Там мають визначити, чи придатні юнаки до військової служби.

Окрім того, обов'язково проводять оцінку психологічної придатності кандидатів до видів діяльності. Надалі здійснюється прогноз  їх успішності та подальшої потенційної професійної діяльності на час проходження військової служби і виконання задач за призначенням за відповідними психологічними методиками. 

Опісля цього створюють загальний висновок про професійно-психологічну придатність кандидата та окремий лист його вивчення. 

Адвокат наголошує, що методичні рекомендації щодо психологічного відбору призовників затвердили ще у 2016 році. Вони опубліковані на сайті Міноборони України і з ними кожен може ознайомитися у вільному доступі. Відтак формуляр є просто письмовою згодою на психологічні дослідження, а не на мобілізацію. 

"Щодо такого документу, як "формуляр засвідчення згоди громадянина на військову службу щодо виконання ним заходів професійно-психологічного вивчення", то виходячи з його змісту та формулювання, це є письмовою згодою на проведення таких психологічних досліджень, а не на проходження військової служби", — пояснила адвокатка.

Чи можна відмовитись від заповнення формуляра юнаку

Адвокатка наголошує, що такий формуляр не затверджений нормативно-правовим актом. Крім того, він містить так званий "соціальний паспорт" для призовника чи допризовника, який затверджений у 2016 році. Там просять вказати біографічні дані, сімейний стан, стан здоров’я, "фактори негативного впливу".

Крім того, там зустрічаються графи про те, чи працює дружина, яка заробітна плата, чи є судимість, кредити, належність до релігійних організацій, які забороняють брати в руки зброю.

"Хочу зазначити, що юнаки та їхні батьки не мають обов’язку заповнювати такі відомості про себе та свою родину, враховуючи, що це лише методичні положення, які мають рекомендаційний характер", — зауважила Марина Бекало.

Нагадаємо, військові пояснили для чого юнаків кличуть до ТЦК та чи можуть мобілізувати 17-річних хлопців.

Також ми пояснювали, що таке базова загальна військова підготовка, яку з 2025 року мають обов'язково пройти майже всі громадяни України. 

підлітки школярі ТЦК та СП мобілізація документи

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